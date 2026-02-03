Todos los departamentos de Entre Ríos bajo alerta amarilla por altas temperaturas: la máxima llegaría a 38ºC

Este miércoles, todos los departamentos de Entre Ríos se encuentran bajo alerta amarilla debido a las altas temperaturas que azotarán la región. Según el pronóstico, se espera que la ciudad de Paraná, así como otras localidades de la provincia, registren temperaturas que rondarán los 38°C durante la tarde, lo que podría generar riesgos para la salud de la población. Además, otras provincias como Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Buenos Aires también se encuentran bajo alerta amarilla por las condiciones climáticas extremas.

El calor será extremo en casi toda la provincia. Las principales ciudades de Entre Ríos, como Villaguay, La Paz, Victoria, Gualeguay, Diamante y Nogoyá, llegarán a los 38°C, con un cielo parcialmente nublado durante todo el día, lo que generará una sensación térmica aún más elevada. "Será una jornada sumamente calurosa, con temperaturas que podrían generar incomodidad y afectar a quienes no tomen las precauciones necesarias", comentó el meteorólogo a cargo del pronóstico regional.

Foto: Elonce.

El calor extremo también impactará otras zonas de la provincia

Por otro lado, en localidades como Gualeguaychú, Colón, Tala, Ibicuy y Uruguay, las temperaturas no superarán los 35°C, pero el calor continuará siendo intenso. Se espera que la mínima en estos lugares ronde los 24°C, lo que indicará que la noche también será calurosa. En Concordia, San Salvador, Federal, Federación y Feliciano, el termómetro marcará alrededor de los 37°C durante la tarde, con mínimas que arrancarán en 26°C, por lo que el calor se extenderá de manera uniforme en todo el territorio provincial.

El alerta amarilla, que advierte sobre riesgos leves a moderados por el calor, también incluye la recomendación de tomar precauciones para evitar golpes de calor, sobre todo entre niños, personas mayores y aquellas con enfermedades preexistentes. Se insta a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol en las horas más intensas del día y utilizar ropa ligera.

El calor extremo afectará la vida diaria en la región

El fenómeno de las altas temperaturas también tiene un impacto directo en diversas actividades cotidianas. En las últimas semanas, los servicios de emergencia de la provincia han recibido un incremento de consultas relacionadas con golpes de calor y deshidratación. Además, se espera que las altas temperaturas afecten a la actividad agrícola, especialmente en el sector de la producción de frutas y hortalizas, que depende de condiciones climáticas más moderadas para su desarrollo óptimo.

Las autoridades locales también han recomendado que las personas eviten realizar actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor calor, es decir, entre las 12 y las 17 horas, y sugirieron que aquellos que trabajen al sol utilicen sombreros, protector solar y ropa adecuada para mitigar el impacto del calor. En las ciudades, el tránsito podría verse afectado debido al aumento de personas que intenten buscar refugio en lugares frescos, como shoppings y centros comerciales.