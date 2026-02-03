Tras la operación de Rodrigo Battaglia, se liberó un cupo de refuerzos en Boca

La operación a Rodrigo Battaglia marca un punto de inflexión para Boca Juniors, que deberá afrontar la primera mitad del año sin uno de sus jugadores más versátiles.

Según el parte médico oficial difundido en las redes del club, al mediocampista le espera un período de recuperación de al menos seis meses después de una cirugía por “tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho”. Esta lesión, de naturaleza crónica y recurrente, se origina por la inflamación en el punto donde el tendón se une al hueso y requiere un tratamiento prolongado, no solo para sanar, sino también para que el futbolista retome progresivamente el ritmo competitivo.

La reglamentación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) concede a Boca Juniors un margen para responder a esta ausencia prolongada, ya que autoriza a los equipos a sumar refuerzos si sufren la baja de un jugador por una lesión de gravedad, aun con el mercado de pases cerrado. El club que ya había cerrado a Santiago Ascacibar en el mismo sector del campo que Battaglia, ahora iría por un centrodelantero. Según pudo averiguar este medio, el club ya presentó el pedido formal para incorporar un reemplazo.

Con Ascacibar como refuerzo para el centro del campo (el otro que firmó fue el paraguayo Ángel Romero), Boca ya proyecta utilizar el cupo excepcional habilitado por la AFA para sumar, además, un centrodelantero o un extremo, considerando que la ausencia de Battaglia no solo afecta la contención en el mediocampo, sino también la dinámica y el volumen ofensivo construido a partir de su juego. Todavía no circularon nuevos nombres que figuren en carpeta, pero es un hecho que Juan Román Riquelme y el manager Marcelo Delgado intentarán sumar otro elemento para el plantel en la faz ofensiva.

En los últimos dos encuentros, Úbeda tuvo que improvisar en el ataque con el juvenil Iker Zufiaurre, ante la impensada cantidad de bajas de delanteros que podían ser eje en la ofensiva. Edinson Cavani arrastra una lumbalgia, Milton Giménez una pubalgia y Miguel Merentiel se recupera de una distensión en el gemelo derecho. De hecho, el cuerpo técnico hizo debutar a Ángel Romero en el segundo tiempo ante Newell’s y el paraguayo se desempeñó como centrodelantero.

Antes de su operación, Battaglia atravesaba los primeros días de la pretemporada con continuas molestias, que lo incapacitaban para entrenarse de modo regular. El malestar en el tendón de Aquiles lo había afectado desde finales del año anterior, situación que preocupó al cuerpo técnico y apuró las gestiones para cubrir su puesto.

El mediocampista se convirtió en pieza clave para el técnico Claudio Úbeda (antes con Miguel Russo) desde su llegada en enero de 2025, disputando 35 partidos y anotando 5 goles durante ese periodo. Compartió el mediocampo con nombres de peso como Leandro Paredes, y en la última parte del año también integró esa línea junto a Milton Delgado. La baja de Battaglia no solo implica la pérdida de un futbolista con experiencia y rodaje, sino también la necesidad de rearmar el esquema y buscar soluciones ofensivas, dado que fue uno de los goleadores del equipo en 2025.

QUÉ DICE EL REGLAMENTO SOBRE LA CHANCE DE BOCA DE SUMAR UN REEMPLAZO

Desde la Liga Profesional le confirmaron que Boca podrá ampararse en la resolución publicada en el Boletín N° 5541 que trata sobre el convenio colectivo de trabajo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados. Como la intervención se produjo dentro de los tres primeros partidos de la temporada, el Xeneize contará con cinco días para elevar el pedido de reemplazo a la AFA.

Intervendrán para su aprobación los organismos dependientes de la AFA como el Departamento de Medicina Deportiva, la Gerencia de Relaciones Institucionales y el Comité Ejecutivo, que aprobará o rechazará la solicitud. “En caso de la aprobación por parte del Comité Ejecutivo el club dispondrá de cinco (5) días hábiles para completar la documentación que permita inscribir y habilitar al nuevo jugador. Vencido el plazo de cinco (5) días, sólo el Comité Ejecutivo podrá otorgar una prórroga al mismo de cinco (5) días hábiles. La resolución del Comité Ejecutivo”, reza el artículo 10 del boletín mencionado.

