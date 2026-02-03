Comenzaron las inscripciones para la maratón "21k Lago Salto Grande"

Sin dudas una de las pruebas pedestres más esperadas por los corredores de toda la región que ya podrán comenzar a vivir esta nueva edición que, como novedad, este año, no tendrá la distancia de 42k.
Comenzó la apertura de inscripciones para la realización de los "21k Lago Salto Grande" que tendrá su fecha de realización el domingo 17 de mayo y que contará además con las distancias de 10k y 5k, todo con epicentro de largada y llegada en el Hotel Ayui, y con la organización de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas.
Sin dudas una de las pruebas pedestres más esperadas por los corredores de toda la región que ya podrán comenzar a vivir esta nueva edición que, como novedad, este año no tendrá la distancia de 42k.
Cabe destacar que las etapas de inscripción serán tres, con valores diferenciados en cada una de ellas, en esta en particular que abrió ahora los valores serán de 25000 mil pesos para los 10k y 21k y con opción de remera tendrá un valor de 35000 pesos. Por su parte los 5k tiene como valor en esta etapa 20000 y 30000 respectivamente, ya sea con o sin remera.
Esta primera etapa de inscripciones culminará el 15 de marzo y luego se darán de baja a todos aquellos que no hayan formalizado el pago.
Los circuitos de las tres distancias sin dudas se realizan sobre un terreno y paisaje único que nos ofrece nuestro lago con bellezas naturales únicas, que lo hacen muy diferente a cualquier otro circuito del país, corriéndose en su totalidad sobre asfalto, es decir cabe aclarar que no es una prueba de
El año anterior se completó el cupo con anticipación por lo que se recomienda efectuar con tiempo la culminación del proceso de inscripción.
Toda la info completa e inscripciones en: http://www.encarrera.com.ar/21k