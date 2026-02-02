Boca rechazó oferta del CSKA de Moscú por Exequiel Zeballos

Boca Juniors rechazó una oferta de 10 millones de dólares del CSKA de Moscú por su joven estrella, Exequiel Zeballos. La dirigencia del Xeneize, liderada por Juan Román Riquelme, dejó claro que solo considerarán la venta del delantero si el club ruso paga la cláusula de rescisión, que es de 20 millones de dólares, exactamente el doble de lo ofrecido por los rusos.

Zeballos, quien atraviesa su mejor momento con la camiseta de Boca, ha captado la atención de varios clubes europeos gracias a su destacada performance en el inicio de 2026. Tras un final de 2025 brillante, en el que se destacó como una de las figuras del equipo y anotó su primer gol en un Superclásico, el extremo santiagueño continuó demostrando su calidad. Anotó un gol en la derrota ante Estudiantes y brindó una asistencia clave para el gol de Lautaro Blanco en la victoria contra Newell's.

Boca mantiene su postura de no negociar por debajo de la cláusula

El CSKA de Moscú, equipo donde militan los argentinos Luciano Gondou y Ramiro Di Luciano, es el único club europeo que ha realizado una oferta por Zeballos hasta el momento. Sin embargo, la postura de Boca es firme: no están dispuestos a negociar por menos de los 20 millones de dólares que estipula su cláusula de rescisión, una cifra que se estableció en la última renovación contractual de Zeballos en agosto de 2022.

Foto: Archivo Elonce.

Además de rechazar la oferta, en Boca tienen la intención de renovar el contrato de Zeballos antes de que este venza en diciembre de 2026. La idea es mejorar su cláusula de rescisión para asegurarse de que cualquier futura venta se realice por una cifra aún más alta. El club ve en el extremo santiagueño un talento con "potencial exponencial" y esperan que siga creciendo en el club, señaló TyC Sports.

¿Volverá el CSKA con una oferta más alta?

Pese a que la oferta inicial fue rechazada, el CSKA de Moscú podría volver a la carga con una propuesta más jugosa. Tras obtener un plazo de 10 días para incorporar futbolistas debido a la operación de Rodrigo Battaglia, Boca podría enfrentar nuevas ofertas en el futuro cercano. Sin embargo, la dirigencia del club ha sido clara en su intención de mantener a Zeballos y seguir apostando a su crecimiento dentro del equipo.