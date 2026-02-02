Comenzaron las obras de puesta en valor del Auditorium de Concordia tras años de cierre

Comenzaron los trabajos para la puesta en valor del Auditorium de Concordia, una obra que busca recuperar uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. La intervención se lleva adelante a partir de un convenio firmado entre el Obispado de Concordia y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

La iniciativa se enmarca en los objetivos impulsados por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, orientados a la revalorización del patrimonio histórico y cultural de la provincia. En esta primera etapa, las tareas están enfocadas en mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y las condiciones de seguridad del edificio, respetando su valor institucional y su relevancia simbólica para la comunidad.

El presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, Alejandro Daneri, destacó la importancia de la obra y afirmó que “la puesta en valor forma parte del compromiso de la Delegación con la preservación y fortalecimiento de ámbitos culturales de gran relevancia para la comunidad, con el objetivo de que vuelva a ser un lugar de encuentro y disfrute para los entrerrianos”. Además, remarcó que los trabajos se desarrollan en consonancia con las políticas del gobernador Rogelio Frigerio, centradas en la recuperación de espacios históricos y culturales.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Características del Auditorium y detalles de la obra

Ubicado en pleno centro de Concordia, el inmueble fue durante décadas un espacio de referencia para actividades culturales, educativas y artísticas, con una activa participación de instituciones y artistas locales. Si bien permanece cerrado desde 2021, el edificio conserva un fuerte valor simbólico para los vecinos, motivo por el cual la obra busca reintegrarlo a la vida cultural y social de la ciudad.

Entre las principales acciones previstas se encuentra el rediseño integral del sector sanitario, que incluirá baños para damas, caballeros y personas con discapacidad. También se realizan demoliciones y retiros controlados de revestimientos, pisos, tabiques, puertas y butacas, priorizando la recuperación y el resguardo de materiales reutilizables, junto con la adecuación y construcción de nueva mampostería interior.

La intervención contempla además la reparación de revoques, contrapisos y carpetas, el tratamiento de humedades, la rectificación de escaleras y la adecuación de cielorrasos previamente intervenidos. En paralelo, se ejecutan nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas completas, con renovación total de cañerías, tableros y cableado.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

En materia de seguridad, los trabajos incluyen la incorporación de sistemas de alarma, cámaras, detectores de humo, bocas de red y previsiones para sistemas contra incendios, así como la preinstalación de sistemas de climatización en los salones.

Asimismo, se prevé la finalización integral del sector de vestuarios del subsuelo, que contará con tanque de agua independiente, duchas y sanitarios, y la ejecución definitiva de la sala de monitoreo y control del escenario. Finalmente, se realizan tareas de preparación de paredes y techos, dejándolos listos para futuras terminaciones de pintura y revestimientos, garantizando una base sólida para la continuidad de la remodelación integral del edificio.