 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Rescate en el río Uruguay

Rescataron a dos argentinos que naufragaron en la zona de Salto Grande

El hecho ocurrió este domingo al mediodía en el kilómetro 345,5 del río Uruguay, en jurisdicción de Salto Grande. Ambos navegaban en un canobote que zozobró por el oleaje y fueron asistidos sin lesiones.

26 de Enero de 2026
Rescate de argentinos en Salto Grande
Rescate de argentinos en Salto Grande Foto: El Telégrafo

El hecho ocurrió este domingo al mediodía en el kilómetro 345,5 del río Uruguay, en jurisdicción de Salto Grande. Ambos navegaban en un canobote que zozobró por el oleaje y fueron asistidos sin lesiones.

Dos personas de nacionalidad argentina fueron rescatadas tras caer al agua mientras navegaban en la zona de seguridad de Salto Grande, en el kilómetro 345,5 del río Uruguay, según reportó El Telégrafo.

 

El episodio se registró alrededor de las 12.30 del domingo, cuando personal que realizaba tareas de patrullaje advirtió la presencia de dos hombres en el agua solicitando auxilio. De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron ponerlos a salvo.

Según se informó, ambos rescatados se encontraban en buenas condiciones sanitarias al momento de la asistencia. Al ser entrevistados, manifestaron que perdieron el control del canobote en el que se desplazaban debido al oleaje existente, lo que provocó la zozobra de la embarcación y los obligó a abandonarla.

 

Asimismo, indicaron que el canobote no contaba con matrícula, y señalaron que esa situación respondía a la normativa nacional vigente en su país. Tras el operativo, las personas fueron entregadas a funcionarios de la Prefectura Naval Argentina, que continuaron con las actuaciones correspondientes.

Temas:

rescate Río Uruguay Salto Grande Prefectura Naval navegación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso