Rescataron a dos argentinos que naufragaron en la zona de Salto Grande

Dos personas de nacionalidad argentina fueron rescatadas tras caer al agua mientras navegaban en la zona de seguridad de Salto Grande, en el kilómetro 345,5 del río Uruguay, según reportó El Telégrafo.

El episodio se registró alrededor de las 12.30 del domingo, cuando personal que realizaba tareas de patrullaje advirtió la presencia de dos hombres en el agua solicitando auxilio. De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron ponerlos a salvo.

Según se informó, ambos rescatados se encontraban en buenas condiciones sanitarias al momento de la asistencia. Al ser entrevistados, manifestaron que perdieron el control del canobote en el que se desplazaban debido al oleaje existente, lo que provocó la zozobra de la embarcación y los obligó a abandonarla.

Asimismo, indicaron que el canobote no contaba con matrícula, y señalaron que esa situación respondía a la normativa nacional vigente en su país. Tras el operativo, las personas fueron entregadas a funcionarios de la Prefectura Naval Argentina, que continuaron con las actuaciones correspondientes.