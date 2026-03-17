Sobreseída por arengar un crimen continuará en libertad tras hallazgo de droga en su casa

La Justicia llevó adelante una audiencia de prórroga de medidas coercitivas en el marco de una causa por abuso de armas y tenencia de droga, en la que están imputadas Ludmila Xiomara Aguilar, de 22 años, y su hermana Brunella Abigaíl Aguilar.

Durante la audiencia se resolvió que ambas continúen en libertad mientras avanza la investigación penal preparatoria. Como única medida restrictiva, se dispuso que no puedan acercarse ni intimidar a los testigos o víctimas vinculadas al expediente, pudo confirmar Códigos el programa que se emite por Elonce.

La causa se originó a partir de un allanamiento realizado en enero de este año en una vivienda del barrio 1° de Julio, donde residían las imputadas.

El procedimiento policial se había llevado adelante en el marco de una investigación por los tiroteos registrados en la zona. Sin embargo, durante el operativo los investigadores hallaron cocaína dentro de la vivienda.

A partir de ese hallazgo se inició una causa judicial por tenencia de estupefacientes.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la hipótesis de la Justicia es que podrían existir otras personas involucradas detrás de las imputadas.

No obstante, hasta el momento, la responsabilidad penal en esta causa recae únicamente sobre ambas hermanas.

Antecedente en una causa por homicidio

El nombre de Ludmila Xiomara Aguilar ya había aparecido en un expediente judicial previo, pudo saber Códigos.

En marzo de 2025 fue mencionada en la investigación por el homicidio de Axel Aguiar, un joven de 19 años que murió tras recibir un disparo en el pecho, en la esquina de calles Trevesse y Fraternidad.

Por el crimen fue acusado Alberto “Toti” Fernández, también conocido como “Toti Torrilla”.

Según testimonios incorporados a la causa, Aguilar se encontraba junto a Fernández al momento del ataque. Algunos testigos aseguraron haberla escuchado gritarle al agresor: “Tirale… tirale… ponelo”, instantes antes de que se produjera el disparo. Sin embargo, la mujer no fue acusada formalmente en ese expediente.

El 25 de junio de 2025, Fernández reconoció en un juicio abreviado ser el autor del homicidio y fue condenado a nueve años de prisión. En esa misma audiencia, la fiscalía resolvió no imputar a Aguilar y dispuso su sobreseimiento.

Nueva causa judicial

Actualmente, Aguilar vuelve a estar involucrada en una investigación judicial. En esta oportunidad está imputada por abuso de armas y por la tenencia de cocaína encontrada durante el allanamiento realizado en su vivienda.

Durante la audiencia reciente, su defensa estuvo a cargo del abogado Claudio Berón, quien solicitó que las imputadas continúen el proceso en libertad mientras se desarrollan las medidas investigativas.

El tribunal resolvió aceptar ese planteo y mantener únicamente restricciones de contacto con testigos o víctimas vinculadas a los hechos denunciados.

De esta manera, las hermanas Aguilar seguirán en libertad mientras la Justicia continúa con la investigación de la causa.