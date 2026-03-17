Un informe precisó que los principales contratadores de talento nacional son Estados Unidos, México y Uruguay, aunque remarcó que Paraguay, Costa Rica y Panamá han comenzado a buscar activamente profesionales argentinos para cubrir puestos estratégicos.
La cantidad de profesionales argentinos contratados por empresas del exterior creció un 25% en 2025 consolidando al país como líder en la exportación de servicios en Latinoamérica, según reveló el último Reporte de Contratación Global 2025 de Deel.
El informe precisó que los principales contratadores de talento nacional son Estados Unidos, México y Uruguay, aunque remarcó que Paraguay, Costa Rica y Panamá han comenzado a buscar activamente profesionales argentinos para cubrir puestos estratégicos.
La demanda no es uniforme pero la dominan los sectores tecnológicos y de gestión, de la mano de analistas de datos, desarrolladores de software, analistas de Recursos Humanos, gerentes de relaciones comerciales y desarrolladores UI.
En el último tiempo, irrumpieron con fuerza los entrenadores de inteligencia artificial.
La demanda de expertos (médicos, traductores, economistas), que se dedican a "enseñar" a los algoritmos a ser más precisos, creció un 283% en el último año.
El informe reflejó que los argentinos que trabajan para el exterior residen mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires, siendo la urbe de Latinoamérica con mayor cantidad de contratos remotos y la cuarta a nivel mundial.
Más atrás aparece Cordoba, como la novena ciudad con más contratos internacionales a nivel regional. La alta demanda en estos centros urbanos se debe a su atractivo en infraestructura digital, conectividad y acceso a formación especializada, según Deel.
En cuanto al cobro, el relevamiento expuso que el 90% de los freelancers argentinos optó por cobrar sus haberes en dólares estadounidenses durante 2025, mientras que solo el 6% eligió hacerlo en pesos.
Asimismo, en paralelo, reveló que la Argentina es el país que más utiliza monedas digitales estables para cobrar honorarios a nivel mundial, representando el 1,2% de las operaciones globales de la plataforma, superando incluso a países en conflicto o con crisis severas como Ucrania o Turquía.
En este marco, hizo alusión a la valoración salarial de estos empleos. Al respecto, puntualizó que mientras que en EE. UU. el sueldo de un Director de Operaciones (COO) subió un 22%, en Latinoamérica los pagos para este mismo rol se duplicaron (100%), demostrando que las empresas están dispuestas a pagar lo que sea necesario por líderes que entiendan los mercados emergentes.
Asimismo, el estudio aportó que la tendencia es de ida y vuelta, ya que las empresas argentinas (especialmente las tecnológicas) también acuden a los servicios de profesionales del exterior. La contratación de extranjeros por parte de firmas locales subió un 43% en 2025, liderada por personal de Colombia, Brasil y México.