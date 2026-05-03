River cayó ante Atlético Tucumán y dejó dudas en el Monumental

River cayó ante Atlético Tucumán por 1-0 en el Monumental, en un partido donde fue de menor a mayor pero sin eficacia en el Torneo Apertura 2026.
River cayó ante Atlético Tucumán por 1-0 en el estadio Monumental, en el marco de la novena fecha postergada del Torneo Apertura 2026. El equipo de Eduardo Coudet mostró una mejora en su rendimiento con el correr de los minutos, pero no logró traducir su dominio en el marcador y terminó pagando caro la falta de precisión.
El único gol del encuentro fue convertido por Renzo Tesuri a los 18 minutos del primer tiempo, tras una jugada colectiva que expuso falencias defensivas del conjunto local. A partir de allí, el “Millonario” intentó reaccionar, pero se encontró con un rival ordenado y con una sólida actuación del arquero Luis Ingolotti.
Más allá de la derrota, River ya tenía asegurado el segundo puesto en la zona B con 29 puntos, por lo que el resultado no modificó su posición en la tabla, aunque sí dejó algunas señales de alerta de cara a la fase eliminatoria.
Un inicio impreciso y un gol que marcó el rumbo
El partido comenzó con un River protagonista, que tuvo la primera llegada clara con un remate de Fabricio Bustos que se fue por encima del travesaño. Sin embargo, esa intención inicial no se tradujo en situaciones concretas de peligro sostenido.
Atlético Tucumán aprovechó su momento y golpeó en una de sus primeras aproximaciones. A los 18 minutos, una jugada por izquierda terminó con una asistencia involuntaria que dejó a Renzo Tesuri en posición de definir y marcar el 1-0.
Tras el gol, el equipo tucumano se replegó y apostó al contragolpe, mientras que River comenzó a asumir el control del juego, aunque sin claridad en los metros finales.
Reacción sin eficacia del “Millonario”
Antes del descanso, River generó varias oportunidades para igualar el marcador. Facundo Colidio y Agustín Ruberto protagonizaron una de las más claras, con un remate que exigió la intervención del arquero.
También Germán Pezzella tuvo una chance inmejorable tras un error en la salida rival, pero su remate se fue por encima del arco. La falta de precisión fue una constante que se repitió a lo largo de toda la noche.
En el segundo tiempo, el equipo de Coudet mantuvo la iniciativa, con intentos de Lautaro Pereyra, Kendry Páez y Maximiliano Salas, quien incluso estrelló un cabezazo en el travesaño.
Un resultado que no cambia la tabla pero sí el análisis
En el tramo final, River siguió buscando el empate, pero se encontró con un Ingolotti firme bajo los tres palos, que respondió con seguridad ante cada intento del local, incluyendo un remate de Juan Fernando Quintero en tiempo de descuento.
Atlético Tucumán, por su parte, logró sostener la ventaja y se llevó un triunfo valioso, el primero como visitante en más de un año, cerrando su participación en la fase regular con 14 puntos.
De esta manera, River cayó ante Atlético Tucumán en un partido que no altera su posición en la tabla, pero que deja interrogantes en cuanto a la eficacia y el funcionamiento ofensivo de cara a los octavos de final del Torneo Apertura.