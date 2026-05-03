Rosario: hallaron en el río Paraná el cuerpo de un joven que estaba desaparecido hace dos semanas

El cuerpo de Joaquín Fiant, el joven de 19 años que era intensamente buscado desde mediados de abril, fue hallado en las aguas del río Paraná, en Rosario y posteriormente identificado por el Instituto Médico Legal.

El hallazgo se produjo el sábado al mediodía, a la altura del Parque España, en la zona céntrica de Rosario, cuando transeúntes divisaron el cuerpo flotando boca abajo a unos 70 metros de la orilla y dieron aviso a las autoridades, informó Rosario3.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes realizaron un operativo para trasladar el cuerpo varios kilómetros río abajo y concretar su extracción en condiciones seguras.

De acuerdo a los primeros informes forenses, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, compatible con el tiempo que llevaba desaparecido.

Sobre el joven

Fiant había sido visto por última vez el 17 de abril, cuando salió de su vivienda sin teléfono celular ni documentación, lo que generó preocupación inmediata en su entorno. Desde entonces, familiares, amigos y vecinos impulsaron una intensa búsqueda que incluyó movilizaciones y campañas en redes sociales en toda la región.

Según la denuncia realizada por su familia, se había retirado sin teléfono celular, documentación ni pertenencias personales.

Si bien la confirmación de su identidad puso fin a la incertidumbre sobre su paradero, la causa continúa en investigación. Por el momento, se desconocen las circunstancias del fallecimiento y la Justicia trabaja en peritajes para determinar cómo el joven terminó en el río.