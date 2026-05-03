 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Cinco jóvenes entrerrianos resultaron heridos tras choque en la Autovía Artigas

El accidente involucró a dos vehículos que colisionaron a la altura del kilómetro 14, en cercanías a Ceibas. Uno de los rodados chocó por detrás al otro y despistó. Dos personas fueron trasladadas al hospital y otra fue atendida en el lugar debido a un cuadro de convulsión.

3 de Mayo de 2026
El accidente ocurrió a la altura de Ceibas e involucró a siete personas
El accidente ocurrió a la altura de Ceibas e involucró a siete personas Foto: Jefatura Departamental Islas

El accidente involucró a dos vehículos que colisionaron a la altura del kilómetro 14, en cercanías a Ceibas. Uno de los rodados chocó por detrás al otro y despistó. Dos personas fueron trasladadas al hospital y otra fue atendida en el lugar debido a un cuadro de convulsión.

Un siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana sobre la Autovía Artigas, exRuta Nacional 14 dejó como a varias personas lesionadas, tras la colisión entre dos vehículos, una Volkswagen Suran y un Ford Focus, a la altura del kilómetro 14, en jurisdicción de Ceibas.

Foto: Jefatura Departamental Islas
Foto: Jefatura Departamental Islas

 

El hecho se registró alrededor de las 10:04 y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios, personal policial y efectivos de Gendarmería Nacional, quienes trabajaron en la asistencia de los heridos y en la organización del tránsito en la zona.

Cómo ocurrió el accidente

 

Según informaron fuentes policiales, el Ford Focus, en el que viajaban cinco jóvenes domiciliados en Concepción del Uruguay, impactó desde atrás al Suran y posteriormente despistó, terminando fuera de la calzada.

 

En la Volkswagen Suran se trasladaban dos personas oriundas de la provincia de Buenos Aires. Ambos ocupantes sufrieron lesiones y fueron derivados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para su atención.

Foto: Jefatura Departamental Islas
Foto: Jefatura Departamental Islas

 

Tras el accidente, uno de los ocupantes del Ford Focus debió ser asistido de urgencia tras presentar un cuadro convulsivo. Luego de ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a un centro de salud para una mejor evaluación.

 

El tránsito en el sector se vio parcialmente reducido mientras se llevaban adelante las tareas de asistencia, limpieza y remoción de los vehículos involucrados.

Temas:

Choque Autovía Artigas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso