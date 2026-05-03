Cinco jóvenes entrerrianos resultaron heridos tras choque en la Autovía Artigas

El accidente ocurrió a la altura de Ceibas e involucró a siete personas

Un siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana sobre la Autovía Artigas, exRuta Nacional 14 dejó como a varias personas lesionadas, tras la colisión entre dos vehículos, una Volkswagen Suran y un Ford Focus, a la altura del kilómetro 14, en jurisdicción de Ceibas.

Foto: Jefatura Departamental Islas

El hecho se registró alrededor de las 10:04 y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios, personal policial y efectivos de Gendarmería Nacional, quienes trabajaron en la asistencia de los heridos y en la organización del tránsito en la zona.

Cómo ocurrió el accidente

Según informaron fuentes policiales, el Ford Focus, en el que viajaban cinco jóvenes domiciliados en Concepción del Uruguay, impactó desde atrás al Suran y posteriormente despistó, terminando fuera de la calzada.

En la Volkswagen Suran se trasladaban dos personas oriundas de la provincia de Buenos Aires. Ambos ocupantes sufrieron lesiones y fueron derivados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para su atención.

Foto: Jefatura Departamental Islas

Tras el accidente, uno de los ocupantes del Ford Focus debió ser asistido de urgencia tras presentar un cuadro convulsivo. Luego de ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a un centro de salud para una mejor evaluación.

El tránsito en el sector se vio parcialmente reducido mientras se llevaban adelante las tareas de asistencia, limpieza y remoción de los vehículos involucrados.