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Ke Personajes convocó a más de 8 mil personas en la plaza central de Concepción del Uruguay y presentó su nuevo álbum

El conjunto entrerriano liderado por Ema Noir lanzó una novedosa iniciativa que fue comunicada pocas horas antes y que llamó la atención de los vecinos de La Histórica. Difundieron y grabaron imágenes para su nuevo material discográfico, "Corazón ausente".

3 de Mayo de 2026
Ema Noir y su banda brindaron un show de 20 minutos en el centro de La Histórica
Ema Noir y su banda brindaron un show de 20 minutos en el centro de La Histórica Foto: La Pirámide / San José Opina

El conjunto entrerriano liderado por Ema Noir lanzó una novedosa iniciativa que fue comunicada pocas horas antes y que llamó la atención de los vecinos de La Histórica. Difundieron y grabaron imágenes para su nuevo material discográfico, "Corazón ausente".

La banda entrerriana Ke Personajes protagonizó este domingo una jornada histórica en Plaza General Francisco Ramírez, en Concepción del Uruguay, donde se estima que más de 8 mil personas se congregaron para participar de la presentación de su nuevo material discográfico, “Corazón ausente”.

Foto: Instagram @kepersonajes
Foto: Instagram @kepersonajes

 

El evento, anunciado a través de redes sociales en las horas previas, generó una gran expectativa que rápidamente se tradujo en una masiva concurrencia desde temprano en el centro de Concepción del Uruguay, según informó La Pirámide.

Foto: La Pir&aacute;mide
Foto: La Pirámide

 

Vecinos y fanáticos ocuparon la plaza y sus alrededores para presenciar una propuesta que combinó show en vivo, preescucha del álbum y la grabación de contenido audiovisual.

Presentación de disco y grabación de videoclip

 

La banda liderada por Emanuel Noir presentó por primera vez su disco titulado “Corazón ausente”, en un espectáculo breve —de alrededor de 20 minutos— pero cargado de emoción y cercanía con el público. Durante la jornada, los músicos destacaron el proceso de más de dos años de trabajo y agradecieron el acompañamiento de sus seguidores, remarcando el valor de compartir este lanzamiento en su ciudad de origen.

Foto: San Jos&eacute; Opina
Foto: San José Opina

 

Además del show, el evento incluyó la grabación de un videoclip en vivo, lo que aportó un condimento especial a la convocatoria. La magnitud del despliegue técnico y el operativo en la zona —con cortes de tránsito, servicios y un escenario montado desde la madrugada— reflejaron la importancia de la ocasión.

Foto: Instagram @kepersonajes
Foto: Instagram @kepersonajes

 

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una plaza colmada y un clima festivo, con el público acompañando cada momento con aplausos y entusiasmo, consolidando la jornada como una verdadera fiesta popular.

Foto: San Jos&eacute; Opina
Foto: San José Opina
Foto: San Jos&eacute; Opina
Foto: San José Opina

 

De esta manera, Ke Personajes volvió a reafirmar su fuerte vínculo con su ciudad natal, eligiéndola como escenario para uno de los hitos más importantes de su carrera reciente.

Temas:

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