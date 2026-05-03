 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Brutal choque frontal en Buenos Aires con cuatro muertos y tres heridos

El brutal choque frontal en Tornquist dejó cuatro muertos y tres heridos en la ruta 76, en una zona de curvas con alto tránsito.

3 de Mayo de 2026
Así quedaron los autos.
Así quedaron los autos. Foto: TN.

El brutal choque frontal en Tornquist dejó cuatro muertos y tres heridos en la ruta 76, en una zona de curvas con alto tránsito.

El brutal choque frontal en Tornquist dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y tres heridos tras un accidente ocurrido en la ruta provincial 76, a la altura del paraje Abra de la Ventana. El siniestro tuvo lugar en la mañana de este domingo, en una zona caracterizada por sus curvas y el tránsito frecuente.

 

Según las primeras informaciones, dos vehículos —un Ford Focus y un Citroën C3— impactaron de frente por causas que aún se investigan. Como consecuencia del violento choque, tres personas murieron en el acto, mientras que una cuarta víctima falleció horas más tarde en el hospital local.

 

El hecho generó una rápida intervención de los equipos de emergencia, que trabajaron intensamente en el lugar para asistir a los sobrevivientes y ordenar la circulación en la zona afectada.

 

Un escenario complejo y víctimas fatales

 

El accidente ocurrió alrededor de las 7.30, en un tramo de la ruta conocido por su complejidad, especialmente durante los fines de semana. Tras el impacto, uno de los vehículos quedó sobre la banquina, mientras que el otro permaneció sobre la calzada.

 

Hubo complicaciones en el tr&aacute;nsito. Foto: TN.
Hubo complicaciones en el tránsito. Foto: TN.

 

En el Citroën C3 viajaban las cuatro víctimas fatales: Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Laura Camila Díaz Sandoval (26) y Ezequiel Agustín Quaglio (31). Todos ellos fallecieron como consecuencia de la violencia del impacto.

 

En tanto, el conductor de ese vehículo, Juan Ignacio Daulerio (28), sobrevivió al siniestro y fue trasladado con heridas al hospital, donde permanece bajo atención médica.

 

Heridos y operativo de emergencia

 

En el Ford Focus viajaban Alejandro Daniel Prezzi (47) y Griselda Buchanan (47), quienes también resultaron heridos y fueron derivados al Hospital Municipal de Tornquist. Las autoridades indicaron que presentan lesiones de distinta consideración, comunicó TN.

 

El operativo en el lugar incluyó la participación de bomberos, personal policial, ambulancias, Defensa Civil y agentes de tránsito. Durante varias horas, los equipos trabajaron para rescatar a las víctimas y asegurar la zona.

 

Debido a la magnitud del accidente, la circulación fue restringida y se habilitó un solo carril de manera provisoria, lo que generó demoras en el tránsito.

Temas:

brutal choque Buenos Aires
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso