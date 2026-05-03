Brutal choque frontal en Buenos Aires con cuatro muertos y tres heridos

El brutal choque frontal en Tornquist dejó cuatro muertos y tres heridos en la ruta 76, en una zona de curvas con alto tránsito.
El brutal choque frontal en Tornquist dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y tres heridos tras un accidente ocurrido en la ruta provincial 76, a la altura del paraje Abra de la Ventana. El siniestro tuvo lugar en la mañana de este domingo, en una zona caracterizada por sus curvas y el tránsito frecuente.
Según las primeras informaciones, dos vehículos —un Ford Focus y un Citroën C3— impactaron de frente por causas que aún se investigan. Como consecuencia del violento choque, tres personas murieron en el acto, mientras que una cuarta víctima falleció horas más tarde en el hospital local.
El hecho generó una rápida intervención de los equipos de emergencia, que trabajaron intensamente en el lugar para asistir a los sobrevivientes y ordenar la circulación en la zona afectada.
Un escenario complejo y víctimas fatales
El accidente ocurrió alrededor de las 7.30, en un tramo de la ruta conocido por su complejidad, especialmente durante los fines de semana. Tras el impacto, uno de los vehículos quedó sobre la banquina, mientras que el otro permaneció sobre la calzada.
En el Citroën C3 viajaban las cuatro víctimas fatales: Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Laura Camila Díaz Sandoval (26) y Ezequiel Agustín Quaglio (31). Todos ellos fallecieron como consecuencia de la violencia del impacto.
En tanto, el conductor de ese vehículo, Juan Ignacio Daulerio (28), sobrevivió al siniestro y fue trasladado con heridas al hospital, donde permanece bajo atención médica.
Heridos y operativo de emergencia
En el Ford Focus viajaban Alejandro Daniel Prezzi (47) y Griselda Buchanan (47), quienes también resultaron heridos y fueron derivados al Hospital Municipal de Tornquist. Las autoridades indicaron que presentan lesiones de distinta consideración, comunicó TN.
El operativo en el lugar incluyó la participación de bomberos, personal policial, ambulancias, Defensa Civil y agentes de tránsito. Durante varias horas, los equipos trabajaron para rescatar a las víctimas y asegurar la zona.
Debido a la magnitud del accidente, la circulación fue restringida y se habilitó un solo carril de manera provisoria, lo que generó demoras en el tránsito.