Corralón de Oro Verde entrega materiales a clientes tras reclamos por compras acopiadas

La entrega de materiales del corralón Construir comenzó a concretarse luego de los reclamos de clientes que habían comprado insumos de construcción y los habían dejado acopiados en depósitos de la empresa, con sucursales en Oro Verde y Paraná. Durante el lunes y martes, numerosos compradores se presentaron en el depósito ubicado sobre avenida Los Chañares para solicitar explicaciones y gestionar la entrega de lo adquirido.

Según indicaron desde la empresa a Elonce, alrededor de 80 personas recibieron respuestas en la jornada previa, y muchas de ellas, pudieron retirar la mercadería o llevarse productos alternativos, mientras que en otros casos se acordaron nuevas fechas de entrega para completar las compras.

Entre quienes se acercaron al lugar estuvo Luz Giménez, clienta habitual del comercio, quien relató su experiencia tras varias horas de espera y destacó la predisposición del personal para resolver cada situación particular.

Clientes acudieron al depósito para reclamar por sus compras

Los compradores comenzaron a llegar al depósito del corralón Construir para conocer qué sucedería con los materiales que habían adquirido con anterioridad y que permanecían almacenados en los galpones de la empresa. La incertidumbre surgió luego de que algunas sucursales dejaran de operar, lo que generó preocupación entre quienes habían realizado compras de insumos para obras en curso.

Luz Giménez explicó que decidió acercarse al lugar luego de conocer que otras personas atravesaban la misma situación. “Yo soy cliente de hace varios años del corralón. Nunca tuve inconvenientes, como ya han mencionado otros clientes, pero de repente nos encontramos con esto que había sucedido, así que me apersoné junto con otro montón de personas”, relató a Elonce.

La mujer señaló que permaneció durante varias horas aguardando una respuesta junto a otros compradores. “Ayer lunes yo estuve cinco horas. Personalmente no fui damnificada porque pude retirar mi compra de acopio e incluso, como lo que había comprado no estaba, se me dio una línea más alta de la marca que había adquirido, sin tener que pagar la diferencia”, afirmó.

Entregas, cambios de materiales y acuerdos

Según contó Giménez, el personal del corralón atendió a cada cliente de manera individual y buscó alternativas para quienes no podían recibir exactamente los materiales que habían comprado. “En realidad traje materiales por un monto más alto de lo que había gastado”, sostuvo la mujer al describir cómo fue la solución que le ofrecieron desde el comercio.

La clienta también indicó que un familiar atravesó una situación similar. “Mi hijo también era cliente del corralón y pudo retirar otros materiales, aunque no estaban los suyos, también por un monto mayor”, comentó.

A su entender, la disposición del personal fue clave para destrabar los reclamos. “Quiero destacar la buena voluntad que tuvo la gente del corralón Construir, su encargado y todos los empleados, porque nos atendieron uno por uno y dedicaron todo su tiempo a tratar de resolver una situación que no es fácil”, explicó en diálogo con Elonce.

La predisposición del personal y el clima entre los clientes

Durante las jornadas en las que se concentraron los reclamos, Giménez remarcó que el ambiente fue de calma y que no se registraron incidentes. “Ayer éramos muchas personas y no vi ninguna situación de violencia ni de agresión ni tampoco de disconformidad”, señaló.

La mujer destacó que incluso los trabajadores del depósito mostraron a los clientes el stock disponible para encontrar alternativas. “Los empleados de depósito nos mostraban lo que había en los galpones para prever si lo que debía llevar no estaba y poder elegir”, explicó.

Para la clienta, el hecho de que la empresa mantuviera abiertas sus instalaciones para recibir a los compradores fue un punto importante. “Al menos la empresa abrió sus puertas para que la gente fuera ingresando y encontrando soluciones”, remarcó al hablar con Elonce.

La clienta Luz Giménez contó su experiencia con el corralón.

Compras realizadas cuando el comercio era Terramat

Giménez recordó que había realizado sus compras cuando el comercio operaba bajo otra denominación. “Yo vivo en Oro Verde, por lo tanto todas mis compras han sido siempre en las dos sucursales que tenían allí. Cuando las compré era Terramat y después pasó a Construir”, explicó.

La mujer también describió cómo se desarrolló la jornada en el depósito, donde varios compradores esperaban resolver su situación. “Ayer estábamos unas 20 o 25 personas. Cada uno llevaba lo que evidentemente debía o podía porque era algo visible”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que la situación generó preocupación entre quienes estaban presentes. “Cuando se trata de construcción es un sueño también que se cae. No solamente materiales, sino un proyecto detrás de eso y el bolsillo que se resquebraja”, reflexionó.

El impacto de la crisis en el sector de la construcción

Más allá de su experiencia personal, Giménez planteó que la situación debe analizarse también en el contexto económico del sector.

“La construcción es un sector que está muy afectado. Que quiebre una empresa no debería sorprendernos”, opinó.

En ese sentido, señaló que muchas pymes enfrentan dificultades para sostener sus costos en el actual escenario económico. “No sé cómo se maneja administrativamente la empresa para aquellos que sí quedaron damnificados, pero sabemos que estamos en un momento muy complicado”, agregó.

La clienta también mencionó el impacto social que puede tener una crisis empresarial. “No solamente están los damnificados por los materiales, sino también los empleados que pueden quedar sin trabajo”, advirtió.

El rol del encargado y las soluciones ofrecidas

Uno de los puntos que destacó Giménez fue la actitud del responsable que atendía a los clientes en el depósito. “La verdad que el encargado tuvo una excelente voluntad”, aseguró.

Según relató, el representante de la empresa se comprometía a ofrecer alternativas con el stock disponible. “Él siempre decía: ‘Bueno, lo que está acá está a disposición’. Incluso me dijo que si podía conseguir lo que faltaba, lo iba a intentar”, recordó.

La mujer señaló que esa actitud generó cierta tranquilidad entre quienes aguardaban respuestas. “Creo que muchas situaciones se resolvieron porque la gente que salía después de hablar con él se iba con algo”, afirmó.

Sucursales cerradas y reclamos trasladados a Oro Verde

Giménez también explicó que en un primer momento intentó resolver su situación en otra sucursal del corralón. “Yo primero fui a la sucursal de avenida Zanni, que estaba abierta el viernes pasado, pero el lunes ya estaba cerrada y tuvimos que resolver todo en Oro Verde, que es el depósito”, relató.

La clienta recordó que otras sedes del comercio también habían dejado de operar en las semanas previas. “La sucursal de Intendente del Castillo y Jacarandá ya había cerrado hace aproximadamente un mes”, indicó.

Esa situación generó que la mayoría de los reclamos se concentrara en el depósito de Oro Verde, donde la empresa comenzó a atender a los compradores que habían dejado materiales en acopio.

Incertidumbre sobre la situación del corralón

Consultada sobre los motivos que habrían generado el problema, Giménez aclaró que no recibió explicaciones oficiales por parte de la empresa. “No nos dieron una descripción concreta de la situación”, señaló.

No obstante, planteó una hipótesis vinculada al contexto económico. “Mi hipótesis es que el sector de la construcción es uno de los más golpeados. No me animo a decir cuántos empleos se han perdido, pero son miles”, sostuvo.

Finalmente, consideró que muchas empresas atraviesan dificultades para sostener su actividad. “Si tenemos alguien cercano que tiene una pyme sabemos que estamos más cerca de la quiebra. El año pasado fue difícil y los primeros meses de este año también”, concluyó.