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Policiales Este martes

Murió un hombre mientras circulaba en bicicleta en la vía pública de Paraná

El hecho ocurrió durante la mañana en calle Rosario del Tala. La víctima, un hombre de 78 años, se habría detenido junto a un árbol y se descompensó. Personal policial y de Criminalística intervino en el lugar.

17 de Marzo de 2026
Carpa policial instalada en calle Rosario del Tala.
Carpa policial instalada en calle Rosario del Tala.

El hecho ocurrió durante la mañana en calle Rosario del Tala. La víctima, un hombre de 78 años, se habría detenido junto a un árbol y se descompensó. Personal policial y de Criminalística intervino en el lugar.

Un hombre de 78 años falleció este martes por la mañana en la vía pública de Paraná mientras circulaba en bicicleta por una calle de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 en calle Rosario del Tala, entre Santa Cruz y Misiones.

 

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hombre se desplazaba en bicicleta cuando decidió detenerse a un costado de la calle. Testigos indicaron que se bajó del rodado y se apoyó contra un árbol.

 

 

Minutos después, las personas que se encontraban en la zona advirtieron que el hombre se había descompensado y permanecía inmóvil en la vía pública, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

 

Intervención policial

 

Al lugar acudió personal de la Comisaría Segunda, que tomó intervención en el procedimiento inicial. También trabajaron en el sitio efectivos de Policía Científica para realizar las actuaciones correspondientes.

 

Según se informó, el hombre falleció en el lugar donde se produjo el episodio, sin que pudiera recibir asistencia médica previa.

 

 

Las primeras informaciones señalan que la víctima era un vecino del barrio San Agustín de la ciudad de Paraná.

 

Actuaciones en curso

 

Tras el hecho, la zona permaneció con presencia policial mientras se desarrollaban las tareas periciales en la vía pública.

 

 

Los efectivos realizaron el relevamiento del lugar y tomaron testimonios de las personas que presenciaron el momento previo al fallecimiento.

Temas:

Hombre fallecimiento Rosario del Tala murió
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