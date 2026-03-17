Se presentó en la comisaría el motociclista que había atropellado a un niño en Crespo

Un niño de 11 años fue embestido por una motocicleta mientras circulaba en bicicleta. El conductor se había dado a la fuga, pero luego se presentó en la comisaría de Crespo y quedó supeditado a la causa judicial.
El motociclista que atropelló a un niño en Crespo y se dio a la fuga tras el siniestro vial se presentó de manera espontánea en la comisaría de la localidad, lo que permitió avanzar en la investigación del hecho ocurrido durante el fin de semana.
El episodio se registró durante la siesta del domingo en calle Los Constituyentes, en inmediaciones de Ameghino, cuando un niño de 11 años que circulaba en bicicleta fue embestido por una motocicleta. Tras el impacto, el conductor del rodado se retiró del lugar sin asistir al menor, situación que generó preocupación entre vecinos de la zona.
Horas después del hecho, el padre del niño se presentó en la comisaría de Crespo para radicar la denuncia y poner en conocimiento a las autoridades policiales sobre lo ocurrido, publicó FM Estación Plus.
El menor sufrió lesiones leves
Luego del choque, el niño fue trasladado al hospital de Crespo para recibir atención médica. Los profesionales de la salud que lo examinaron confirmaron que presentaba lesiones de carácter leve, consistentes en golpes y escoriaciones.
El menor permaneció en observación médica, aunque su estado general no revestía gravedad.
A partir de la denuncia radicada por la familia, la Policía inició una investigación para identificar al conductor que había protagonizado el siniestro vial.
En ese marco, se comenzaron a analizar registros de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.
El conductor se presentó en la comisaría
La investigación registró un avance importante cuando, durante la noche del lunes, un hombre mayor de edad se presentó de manera espontánea en la dependencia policial de Crespo. Según informaron fuentes policiales, el individuo manifestó haber sido el conductor de la motocicleta que embistió al niño.
Durante su presentación, aportó documentación que acreditaba tanto su identidad como la propiedad del rodado involucrado en el hecho. Estos datos fueron contrastados con los registros fílmicos incorporados a la investigación, lo que permitió corroborar la veracidad de su declaración.
Tras la presentación voluntaria del motociclista, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso su correcta identificación.
El hombre quedó supeditado a la causa judicial que se tramita para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.
La Justicia deberá determinar ahora las responsabilidades correspondientes por el hecho ocurrido el domingo.
Mientras tanto, la investigación continúa con la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir de manera precisa la secuencia del episodio.
Cómo ocurrió el hecho
De acuerdo con los primeros datos recabados, el niño circulaba en bicicleta cuando fue impactado por una motocicleta. El conductor del rodado abandonó el lugar inmediatamente después del choque, sin asistir al menor. En ese momento, testigos indicaron que el vehículo involucrado era una moto, aunque inicialmente no se contaba con datos sobre la identidad del responsable.
La posterior presentación del conductor en la comisaría constituye ahora un elemento clave para el avance del expediente judicial. La causa continuará bajo la órbita de la Justicia, que analizará las circunstancias del hecho y definirá las medidas correspondientes.