Irán presentó propuesta de diálogo para frenar la guerra y Estados Unidos lo rechazó

Irán presentó propuesta de diálogo con EE.UU. en busca de un acuerdo de paz en Medio Oriente, aunque fue rechazada por Washington en medio de tensiones.
Irán presentó propuesta de diálogo con EE.UU. en un nuevo intento por poner fin a la guerra en Medio Oriente, que ya supera los 40 días de enfrentamientos. La iniciativa fue enviada a través de Pakistán, que actúa como intermediario entre ambas naciones, según informó la agencia estatal iraní.
El texto, cuyo contenido no fue revelado públicamente, incluye una serie de puntos orientados a retomar las negociaciones y avanzar hacia un posible acuerdo de paz. Desde Irán señalaron que la propuesta busca destrabar un conflicto que ha generado fuertes consecuencias económicas y geopolíticas a nivel global.
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la iniciativa, aunque admitió que existen ciertos avances en las conversaciones diplomáticas.
Un conflicto que escala y preocupa al mundo
La guerra se inició el 28 de febrero y ha tenido un impacto significativo en los mercados internacionales, especialmente por el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo. Esta situación provocó un aumento en los precios del crudo y tensiones en el comercio global.
El 12 de abril, ambas naciones mantuvieron una primera ronda de conversaciones en Islamabad, capital de Pakistán, pero no lograron alcanzar un acuerdo. Desde entonces, el conflicto entró en una fase más crítica, con ataques y bloqueos navales impulsados por la administración estadounidense.
Las relaciones entre ambas potencias se deterioraron aún más en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas que dificultan el avance de un entendimiento diplomático, señaló C5N.
Rechazo de Washington y señales ambiguas
El rechazo de Trump a la propuesta iraní fue contundente. “En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo”, declaró ante la prensa, dejando en claro la distancia entre las posiciones de ambos países.
A pesar de esto, el mandatario reconoció que existen avances en las negociaciones, lo que abre una puerta a futuras instancias de diálogo. También destacó el rol de Pakistán como mediador y valoró su colaboración en el proceso.
Consultado sobre la posibilidad de enviar una nueva delegación para continuar las conversaciones, Trump evitó dar precisiones, aunque aseguró que su gobierno continúa trabajando en alternativas diplomáticas.