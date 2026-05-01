 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento La Paz

Dos hombres amenazaron de muerte a una mujer y su familia: terminaron detenidos

En Santa Elena, la policía arrestó a dos hombres en el marco de una causa de amenazas calificadas. Una mujer y su familia fueron las víctimas del hecho de Santa Elena ocurrido este viernes.

1 de Mayo de 2026
Jefatura Departamental La Paz.
Jefatura Departamental La Paz. Foto: La Sexta.

En Santa Elena, la policía arrestó a dos hombres en el marco de una causa de amenazas calificadas. Una mujer y su familia fueron las víctimas del hecho de Santa Elena ocurrido este viernes.

Dos hombres fueron detenidos tras amenazar de muerte a una mujer y su familia en calle Supremo Entrerriano, en la localidad de Santa Elena (departamento La Paz). Fue en horas de la tarde del sábado.

 

 

Fue tras un llamado al 911, donde policías acudieron a una vivienda y una mujer advirtió que dos hombres se presentaron frente a su vivienda realizaron una amenaza de muerte con un arma blanca y haciendo exhibiciones obscenas.

 

Los dos detenidos y el arma blanca secuestrada.
Los dos detenidos y el arma blanca secuestrada.

 

Tras un operativo, los dos hombres de 61 y 55 años fueron detenidos y también se secuestró un arma blanca.

 

Intervino Comisaría Santa Elena, con conocimiento de la Unidad Fiscal.

Temas:

detenidos amenaza de muerte Santa Elena
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso