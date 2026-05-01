Dos hombres amenazaron de muerte a una mujer y su familia: terminaron detenidos

Dos hombres fueron detenidos tras amenazar de muerte a una mujer y su familia en calle Supremo Entrerriano, en la localidad de Santa Elena (departamento La Paz). Fue en horas de la tarde del sábado.

Fue tras un llamado al 911, donde policías acudieron a una vivienda y una mujer advirtió que dos hombres se presentaron frente a su vivienda realizaron una amenaza de muerte con un arma blanca y haciendo exhibiciones obscenas.

Los dos detenidos y el arma blanca secuestrada.

Tras un operativo, los dos hombres de 61 y 55 años fueron detenidos y también se secuestró un arma blanca.

Intervino Comisaría Santa Elena, con conocimiento de la Unidad Fiscal.