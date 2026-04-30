Murió un sargento del Ejército tras descompensarse durante una instrucción en Santa Fe

Un sargento del Ejército Argentino murió este jueves tras descompensarse en un predio militar de la ciudad de Santo Tomé. El hecho ocurrió en horas del mediodía, en el marco de una actividad oficial de la fuerza.

Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional I, el militar fue identificado como Diego Gonzalo Frías, de 38 años y oriundo de Buenos Aires. El episodio se registró alrededor de las 12:20 en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, informó AIRE.

De acuerdo a un comunicado oficial del Ejército, el hecho se produjo durante una jornada de entrenamiento programada en las instalaciones militares. Tras presentar complicaciones de salud, Frías fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde ingresó en estado delicado.

Algunas versiones indican que Frías era buzo y realizaba ejercicios vinculados con su especialidad cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio, según publicó ElLitoral.

Evolución del cuadro y fallecimiento

A pesar de los esfuerzos médicos, el estado de salud del sargento se agravó con el correr de las horas. Finalmente, durante la tarde, desde la unidad de terapia intensiva se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo a la información oficial, la causa del deceso fue una falla multiorgánica.

Investigación en curso

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio dentro del predio militar.