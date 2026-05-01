Los biciviajeros de Gualeguaychú recibieron mensaje de Manu Ginóbili antes del Mundial 2026

Los biciviajeros entraron a Estados Unidos y vivieron un momento inolvidable: un mensaje directo de Manu Ginóbili que podría terminar en un encuentro histórico.
Los biciviajeros entrerrianos que recorren el continente rumbo al Mundial 2026 vivieron una escena inesperada que suma épica a su travesía. A pocos kilómetros de ingresar a territorio norteamericano, recibieron un mensaje nada menos que de Manu Ginóbili, el máximo referente del básquet argentino. La sorpresa no solo los emocionó, sino que también abrió la puerta a un posible encuentro en pleno viaje.
Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, oriundos de Gualeguaychú, vienen pedaleando miles de kilómetros con un objetivo claro: llegar al Mundial 2026 para alentar a la Selección Argentina. En medio del esfuerzo físico y la logística diaria, la notificación en el celular cambió el tono de la jornada. “Hola, Vicente. ¿Cuándo van a estar pasando por acá? ¿Sabés dónde exactamente?”, fue el mensaje que envió Ginóbili.
El contacto no fue casual. En los últimos años, el ex jugador de la NBA desarrolló una fuerte afinidad con el ciclismo, disciplina que lo conecta directamente con la experiencia de los viajeros. Ese interés fue el puente que permitió que la historia de los entrerrianos llegara hasta él.
Un cruce inesperado que ilusiona
La respuesta no tardó en llegar. Vicente Conculini, uno de los biciviajeros, contestó con naturalidad pero sin ocultar la emoción: “Hola, Manu. ¿Todo bien? Estaríamos llegando entre el lunes y el miércoles, no sé qué día te queda más cómodo a vos con tus obligaciones”. El intercambio, breve pero significativo, dejó abierta la posibilidad de coordinar un encuentro, indicó El Día.
El diálogo cerró con una frase que resume el espíritu argentino: “Andá calentando el agua para el mate”. Con ese guiño, Ginóbili dejó en claro que no se trata solo de admiración a distancia, sino de una intención concreta de compartir un momento con los viajeros.
Actualmente, los ciclistas ya se encuentran en Texas, Estados Unidos, y tienen por delante aproximadamente 1.500 kilómetros hasta Kansas, donde la Selección disputará su primer partido del Mundial 2026. Cada kilómetro suma cansancio, pero también historias como esta que alimentan la motivación.