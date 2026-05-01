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Paraná 1 de mayo en Paraná

Con asado, locro y empanadas, el Mercado Sud fue punto de encuentro en el Día del Trabajador

Desde la madrugada, emprendedores y vecinos compartieron una jornada especial en el tradicional paseo paranaense. Entre asado con cuero, locro y empanadas, destacaron el valor del trabajo y el encuentro en una fecha significativa.

1 de Mayo de 2026
Mercado Sud.
Mercado Sud.

Desde la madrugada, emprendedores y vecinos compartieron una jornada especial en el tradicional paseo paranaense. Entre asado con cuero, locro y empanadas, destacaron el valor del trabajo y el encuentro en una fecha significativa.

Desde las primeras horas de este viernes, el Mercado Sud se convirtió en uno de los puntos de encuentro elegidos por los paranaenses para celebrar el Día del Trabajador, con propuestas gastronómicas tradicionales y una marcada presencia de vecinos.

 

La jornada en el Mercado Sud comenzó en la madrugada, con emprendedores que encendieron parrillas y organizaron sus puestos para recibir a quienes, con el correr de la mañana, fueron llegando en busca de asado con cuero, locro y empanadas.

 

En ese contexto, el Mercado Sud mostró un importante movimiento, donde la actividad comercial se combinó con el clima de celebración propio de la fecha.

 

 

Preparación y trabajo desde temprano

 

Lisandro, uno de los responsables de la propuesta de asado con cuero, explicó cómo se vivió la previa.

 

“Arrancamos a las 2 de la mañana armando todas las parrillas y a las 3 y 7 minutos prendimos el fuego”, contó, al detallar la organización del trabajo.

 

 

También destacó el significado de la jornada: “Muy feliz de poder trabajar, que no es poco”, expresó, en referencia al valor que tiene la actividad en una fecha como el 1° de mayo.

 

Sobre la respuesta del público, agregó: “Tenemos una respuesta tremenda de la gente, siempre nos eligen muchísimo”.

 

Vecinos entre compras y celebración

 

Durante la mañana, el movimiento fue constante y muchos vecinos aprovecharon para llevar comida y compartir en familia. “Pasamos, vimos que había asado con cuero y nos bajamos a comprar”, relató una mujer que se acercó junto a su pareja.

 

Otro de los testimonios reflejó el espíritu de la jornada: “Venir a comer un buen pedazo de carne, a darnos un gustito”, señaló un trabajador que celebró el día de manera sencilla.

 

 

También hubo quienes planificaron su visita con anticipación. “Desde que salí vi la publicidad en Instagram y vine”, comentó un vecino que se llevó una porción para su almuerzo.

 

Tradición, precios y variedad

 

Además del asado, los puestos ofrecieron locro y empanadas, opciones que también tuvieron buena recepción. “Hay mucha gente, todo va súper bien”, indicaron desde uno de los puestos, donde trabajaban con reservas y ventas en el momento.

 

Las propuestas incluyeron porciones abundantes y pensadas para compartir, lo que atrajo a familias que eligieron la gastronomía tradicional para celebrar.

 

 

“Vamos a llevar un poco de locro y algo de asado con cuero también”, comentó un vecino que destacó la variedad disponible.

 

De esta manera, el Mercado Sud volvió a posicionarse como un espacio de referencia en el Día del Trabajador, donde el esfuerzo, la tradición y los testimonios de quienes sostienen la actividad diaria se hicieron visibles en una jornada marcada por el encuentro.

 

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