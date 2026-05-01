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Política Obras e infraestructura

Frigerio y el intendente de Basavilbaso analizaron obras viales y de infraestructura eléctrica para la localidad

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con el intendente de Basavilbaso, Mario Besel. Durante el encuentro abordaron una agenda de temas vinculados a infraestructura, servicios y obras estratégicas para la localidad.

1 de Mayo de 2026
Frigerio y el intendente de Basavilbaso analizaron obras.
Frigerio y el intendente de Basavilbaso analizaron obras. Foto: (GPER).

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con el intendente de Basavilbaso, Mario Besel. Durante el encuentro abordaron una agenda de temas vinculados a infraestructura, servicios y obras estratégicas para la localidad.

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con el intendente de Basavilbaso, Mario Besel. Durante el encuentro abordaron una agenda de temas vinculados a infraestructura, servicios y obras estratégicas para la localidad.

 

Tras la reunión en Mirador Tec, el intendente valoró la posibilidad de dialogar con el mandatario provincial. Señaló que hablaron sobre las mejoras en la red vial de la región, especialmente en las rutas 39 y 20, donde se realizan trabajos de bacheo. "La verdad que el panorama ya ha cambiado en ese sentido", afirmó Besel, al tiempo que resaltó el impacto positivo de las intervenciones en la conectividad.

 

Otro de los puntos centrales fue la iluminación de los accesos a la ciudad. "Es un tema pendiente sobre el que estamos avanzando para poder concretar una intervención importante en los accesos a Basavilbaso", señaló el intendente.

Asimismo, se trató la situación del tramo Basavilbaso-Villaguay de la ruta 20. Al respecto, Besel indicó que actualmente se sostiene con trabajos de mantenimiento de Vialidad provincial y que existe el compromiso de avanzar con una obra integral. El gobernador le transmitió que las obras comenzarían en el transcurso del año.

 

Durante la reunión también se trataron cuestiones vinculadas al servicio eléctrico, particularmente en relación a la empresa Enersa y a la provisión en la zona de las termas de Basavilbaso. En ese sentido, se analizaron alternativas para mejorar la distribución y dar respuesta a las dificultades existentes.

 

Finalmente, Besel manifestó su conformidad con los resultados del encuentro: "Todo lo que le planteo tiene una respuesta favorable o una ayuda en el trámite", concluyó.

Temas:

Rogelio Frigerio infraestructura obras Basavilbaso
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