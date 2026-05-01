Fuerza Áerea: conmemoraron el bautismo de fuego y destacaron el legado de Malvinas

En Paraná se conmemoró el 44° aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Áerea Argentina, en un acto realizado en la II Brigada Aérea que reunió a autoridades, veteranos de Malvinas y familiares de caídos en el conflicto del Atlántico Sur.

La ceremonia por la Fuerza Áerea fue presidida por el jefe de la II Brigada Aérea y de la Guarnición Aérea Paraná, comodoro Maximiliano Ravera, y contó con la presencia de representantes del gobierno provincial, municipal y de distintas fuerzas de seguridad.

Durante el acto, la Fuerza Áerea recordó el 1° de mayo de 1982 como una fecha clave en su historia, en la que participó por primera vez en un combate oficial en el marco de la guerra de Malvinas.

Un acto de memoria y reconocimiento

La ceremonia incluyó la presentación de efectivos, la entonación del Himno Nacional, una invocación religiosa y la lectura de la nómina de militares caídos en combate.

Uno de los momentos centrales fue el toque de silencio en homenaje a quienes perdieron la vida durante el conflicto, seguido por palabras alusivas de las autoridades.

“El 1 de mayo de 1982 marcó un hito en la historia de la Fuerza Áerea, participó de un combate oficial. Tuvimos nuestra participación y tuvimos nuestros héroes caídos, es muy significante para nosotros”, expresó Ravera.

Acto en la Fuerza Áerea.

La mirada de las autoridades

En el acto también participó el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, quien destacó la importancia de la conmemoración.

“Desde mi lugar es muy importante estar acá en representación del Gobierno de Entre Ríos. Quiero mandarle un afectuoso saludo a todos los trabajadores y poner en valor lo que es el trabajo para una vida digna”, señaló.

La actividad contó además con la presencia de autoridades militares y civiles, así como representantes de distintas instituciones de la región.

Acto en la Fuerza Áerea.

El testimonio de los veteranos

Uno de los momentos más significativos de la jornada estuvo marcado por los testimonios de los veteranos de la Fuerza Áerea, quienes compartieron sus experiencias durante la guerra.

“Queremos recordar a nuestro bautismo de fuego y expresar nuestro saludo a la familia que siempre es nuestro apoyo”, expresó uno de los excombatientes.

Otro veterano remarcó el recuerdo permanente de quienes no regresaron: “Recordamos con mucho afecto a los caídos que no están más y que siempre están presentes con nosotros”.

Acto en la Fuerza Áerea.

En tanto, uno de los presentes relató su vivencia en el frente de combate: “Yo estuve en Malvinas el 1 de mayo de 1982 y una bomba cayó a pocos metros. Hoy puedo honrar a mis compañeros que ya no están”.

Por su parte, el suboficial mayor José Barrios recordó el inicio del conflicto desde su experiencia personal: “Nos tocó instalar el radar que ayudó al combate. Ese día vimos los ‘hongos’ y ahí empezó todo. Teníamos miedo, sobre todo de noche, pero nos fuimos acostumbrando”.

La jornada concluyó con el desfile de los efectivos formados, en un acto que combinó memoria, reconocimiento y homenaje al rol de la Fuerza Áerea en la historia reciente del país.