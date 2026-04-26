Qué es la Resolución 2065 sobre Malvinas, el recurso de Milei si EE.UU. rompe con Londres vuelve al centro del debate político y diplomático tras la filtración que sugiere un posible cambio en la postura estadounidense. Este documento, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965, constituye la base jurídica más importante del reclamo argentino sobre las islas y podría cobrar una nueva dimensión si se modifican los apoyos internacionales.

La resolución, sancionada el 16 de diciembre de 1965, reconoce explícitamente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, así como también sobre las Georgias del Sur y Sandwich del Sur. A partir de ese reconocimiento, la ONU encuadró el caso dentro de un proceso de descolonización, lo que implica la necesidad de una solución negociada entre ambas partes.

Desde entonces, todos los gobiernos argentinos han sostenido su reclamo internacional apoyándose en este instrumento. La Resolución 2065 no solo legitima el planteo argentino, sino que además insta a ambos países a retomar el diálogo bilateral para encontrar una salida pacífica al conflicto, algo que el Reino Unido ha evitado de manera sistemática en las últimas décadas.

Foto: Archivo Elonce.

El punto clave: negociación y soberanía

Uno de los aspectos más relevantes del documento es la diferenciación que establece entre los intereses y los deseos de los habitantes de las islas. La resolución indica que deben contemplarse los intereses de la población local, pero no reconoce el principio de libre determinación como lo interpreta el Reino Unido.

Este punto es central en la postura argentina, ya que la ONU considera que la población actual de las islas fue implantada tras la ocupación británica de 1833, un hecho que Buenos Aires denuncia como una violación de su integridad territorial. Por este motivo, el referéndum realizado en 2013, en el que los isleños votaron por continuar bajo dominio británico, no tiene validez jurídica para el organismo internacional.

La insistencia británica en el principio de autodeterminación ha sido el principal argumento para rechazar cualquier negociación. Sin embargo, este enfoque podría debilitarse si cambia el escenario geopolítico internacional, particularmente con relación al rol de Estados Unidos como aliado estratégico del Reino Unido.

El factor Estados Unidos y el posible cambio de escenario

La reciente filtración de un documento interno del Pentágono, difundida por la prensa internacional, abrió la puerta a un posible giro en la política exterior estadounidense respecto a territorios en disputa considerados vestigios coloniales. En ese contexto, las Islas Malvinas aparecen como un caso emblemático.

Históricamente, Estados Unidos ha mantenido una postura que, si bien en ocasiones se presenta como neutral, ha favorecido al Reino Unido al evitar presionar para el cumplimiento de la Resolución 2065. Su peso dentro de organismos como la ONU y la OEA ha sido determinante para sostener ese equilibrio.

Si Washington decidiera retirar o modificar su respaldo diplomático, el impacto podría ser significativo. La Resolución 2065 pasaría a ser el principal marco internacional para encarar la disputa, fortaleciendo la posición argentina y generando un efecto dominó en otros países que suelen alinearse con la política exterior estadounidense.

Expectativas en el gobierno y proyección internacional

En este contexto, el gobierno de Javier Milei observa con atención la evolución de los acontecimientos. La posibilidad de que Estados Unidos adopte una postura más cercana al reclamo argentino —aunque sea en términos simbólicos— representa una oportunidad política y diplomática de alto valor.

Entre las alternativas que se analizan figuran eventuales pronunciamientos en foros internacionales o incluso algún tipo de respaldo en la Organización de Estados Americanos. Si bien estos gestos no implicarían un cambio inmediato en la soberanía, sí podrían aumentar la presión sobre el Reino Unido para que retome las negociaciones, detalló Iprofesional.

La Resolución 2065, vigente desde hace seis décadas, podría así recuperar protagonismo en un escenario internacional en transformación. Para Argentina, se trata de una herramienta histórica que, bajo nuevas condiciones geopolíticas, podría adquirir una eficacia renovada en la búsqueda de una solución al conflicto por Malvinas.