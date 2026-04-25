Los kelpers le respondieron a EE.UU. ante la posibilidad de que retire su apoyo al Reino Unido por Malvinas

Los kelpers le respondieron a Estados Unidos en medio de la creciente tensión internacional por un posible cambio de postura de Washington respecto al conflicto de soberanía por las Islas Malvinas. La advertencia surge tras la filtración de un documento del Pentágono que plantea revisar alianzas estratégicas, lo que podría impactar en el histórico respaldo al Reino Unido.

Desde la administración isleña, un portavoz expresó con la postura local frente a este escenario, defendiendo el principio de autodeterminación como eje central del reclamo, publicó NA. Las declaraciones no tardaron en generar repercusiones tanto en Europa como en América Latina.

El posicionamiento de los habitantes del archipiélago busca anticiparse a cualquier giro diplomático que pudiera alterar el equilibrio geopolítico en torno a las islas.

Defensa de la autodeterminación y mensaje a Washington

En su pronunciamiento, el vocero sostuvo: “La autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo uno, párrafo dos, de la Carta de las Naciones Unidas”. De esta manera, los kelpers reforzaron su postura histórica frente a la comunidad internacional.

Además, recordaron el referéndum realizado en 2013, en el que “el 99,8 por ciento de los votantes, con una participación del 92 por ciento, votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido”. Este dato fue presentado como argumento para sostener su posición política.

En ese sentido, remarcaron que mantienen “plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación”.

Reacciones internacionales y postura argentina

El gobierno británico, encabezado por el primer ministro Keir Starmer, salió rápidamente a ratificar su respaldo a los isleños. Desde Downing Street señalaron que la postura del Reino Unido “no cambió” y que el derecho de los habitantes del archipiélago es “primordial”.

En paralelo, la Argentina reaccionó. El canciller Pablo Quirno calificó la situación como una “situación colonial”.

El escenario internacional se mantiene en tensión ante la posibilidad de un cambio en la política exterior de Estados Unidos, que podría redefinir alianzas en uno de los conflictos territoriales más sensibles del Atlántico Sur.