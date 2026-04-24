Reino Unido reafirma su control sobre Malvinas tras posible apoyo de EE.UU a la Argentina

El vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reafirmó este viernes que la soberanía de las islas Malvinas "recae en el Reino Unido".

Lo dijo tras la difusión de informe en el que Estados Unidos supuestamente revisa su posición neutral en la disputa de soberanía entre los británicos y la Argentina.

"Las Islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido", sostuvo.

La agencia Reuters había afirmado en un cable distribuido este viernes que entre las alternativas que estudia el Gobierno americano para "castigar" a sus aliados que no apoyaron a Trump en la guerra de Irán, está el apoyo a la Argentina en su reclamo por las Malvinas.

Esta semana se supo que Javier Milei está invitado para la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que va a tener lugar en Londres, en julio. Y el presidente argentino dijo en diciembre que deseaba viajar al Reino Unido para abril o mayo, lo que por ahora no está en agenda. Milei quiere visitar al dirigente de la ultraderecha británica, Nigel Farage.

Además, el caso toma al Gobierno tratando de remontar un diálogo con Londres que estaba trunco desde la salida de Diana Mondino como canciller en octubre de 2024. Sus sucesores, Gerardo Werthein y Pablo Quirno, tomaron una senda menos dialoguista sobre el Atlántico Sur y ya no hubo más reuniones.

El portavoz de Downing Street aseguró este viernes que el gobierno de Starmer "no podría ser más claro sobre la posición del Reino Unido" y que "la soberanía reside en el Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial".

Y añadió: "Ya hemos expresado esta postura de forma clara y constante a las sucesivas administraciones estadounidenses, y nada va a cambiar eso".

Así como en el Reino Unido hay una política de Estado con sus territorios de ultramar, que son sus ex colonias, gobiernen británicos o laboristas, para Starmer las Malvinas no son indiferentes.

El premier afirmó rotundamente durante la campaña y tras asumir el cargo que las islas son británicas y seguirán siéndolo, asegurando que la soberanía no es negociable.