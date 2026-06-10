Modificaciones en línea 20 de colectivo generan inconvenientes en barrio San Agustín, según vecinos

Tras la decisión de ERSA de modificar el recorrido de colectivos y retirar la línea 20 de barrio San Agustín, varios vecinos reportaron dificultades para trasladarse dentro del barrio y hacia zonas centrales de Paraná.

Elías Romero, vecino, relató: “Antes teníamos la línea 3, que era la única línea que llegaba hasta el cementerio y Anacleto Medina. A mí me toca un poco por aquella gente que tiene que subir las cuestas. Hoy hace mucho frío. Se agrandan las distancias para los chicos de la escuela Juan 23, de la escuela Casiano Calderón y de la 188”.

Romero agregó: “Esto nos afectó que se haya retirado la línea 20, la línea 3 y la 8 que llegaba hasta la placita San Agustín, que era más o menos el centro, porque nosotros estamos ubicados en el centro de San Agustín. Tenemos Registro Civil, las comisarías y un club que también se ve afectado”.

El vecino remarcó la importancia histórica de la línea: “Personalmente también me siento afectado porque esa línea comenzó en el año 71 o 72 cuando este asfalto lo hizo una empresa de Buenos Aires. Fui uno de los que peleé para que se hicieran los faltantes y todas esas cosas”.

Falta de consulta a comisiones vecinales

La modificación de la línea 20 tampoco contó con consultas previas a los vecinos. Romero explicó: “Hasta ahora no he tenido conocimiento de que haya habido otra comisión vecinal. Aguardamos que tengan una respuesta”.

El vecino detalló la afectación personal: “Tengo que ir prácticamente al barrio del Sol y para bajar del colectivo me bajo en el centro de salud San Agustín. Y tengo que caminar hasta acá. Esto me afecta en las piernas porque estoy un poco golpeado”.

Impacto en la movilidad y expectativas vecinales

La modificación de la línea 20 responde a un acuerdo entre la provincia, el municipio y ERSA, que incluyó la incorporación de nuevas líneas para reemplazar parcialmente el recorrido eliminado.

Sin embargo, Romero afirmó: “La palabra, el testimonio de un hombre mayor de edad como yo es que por la lejanía que queda al ir a tomar el colectivo, las personas mayores se ven muy afectadas”.

Los vecinos esperan una solución que permita reincorporar recorridos dentro del barrio o ajustar los servicios de las líneas H, G y F para cubrir la demanda histórica que tenía la línea 20.