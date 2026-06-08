Volcadero y el transporte, los temas tratados por la Asamblea Ciudadana Vecinalista

REDACCIÓN ELONCE
Este lunes por la noche se desarrolló una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista en calle Francisco de Bueno, en la ciudad de Paraná.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista debate el Volcadero y el transporte en la ciudad de Paraná como parte de una serie de encuentros donde distintos referentes barriales plantean problemáticas vinculadas a servicios públicos, ambiente y condiciones de vida. La reunión se realizó este lunes por la noche en calle Francisco de Bueno y contó con la participación de vecinos de diferentes zonas.
Durante el encuentro, un integrante de la Asamblea destacó los ejes de trabajo actuales. “Queremos contarle que estamos tratando otros temas, como el transporte y con los temas que a los vecinos les gusta”, expresó, en referencia a las principales demandas que surgen desde los barrios.
La jornada estuvo marcada por fuertes intervenciones vinculadas al futuro del Volcadero y su posible traslado, una situación que genera preocupación tanto por el impacto social como por el ambiental.
Preocupación por el futuro del Volcadero y el trabajo de las familias
Una de las voces más contundentes fue la de Clelia Zapata, quien expuso la situación que atraviesan las familias que dependen del predio para su sustento diario.
“La Asamblea se hizo presente en el Volcadero. Ellos han sufrido mucho la sentencia que decía que iban a trasladarlo al Volcadero. Había más de 300 familias que se iban a quedar sin su sustento. Entonces, nosotros estamos preocupados más que nada por el grupo humano, a dónde irá a trabajar si se llega a trasladar”, afirmó.
El testimonio reflejó la incertidumbre de un sector que vive del reciclado y que teme perder su principal fuente de ingresos ante eventuales cambios en la gestión del espacio.
Reclamos por falta de información y condiciones laborales
Otra de las expositoras, Ana Ríos, describió el impacto inmediato que generó la noticia del posible traslado y la falta de comunicación oficial por parte de las autoridades. “Nosotros, por empezar, nos sorprendió cuando salió la noticia. Para nosotros, fue un shock porque muchas familias nos quedamos sin comer. Llega de todos lados la gente y no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Gracias al presidente del barrio, se la jugó y nos apoyó. Entiendo que para los ciudadanos afecta mucho el humo, a nosotros también”, relató.
La vecina también denunció la ausencia de respuestas institucionales y la falta de asistencia en el lugar. “No ha ido ningún político a darnos una información sobre lo que va a pasar con el Volcadero, no nos llevan broza para tapar el humo. Estamos sin nada”, agregó.
Finalmente, remarcó cómo las condiciones climáticas afectan directamente su economía diaria. “Los días que llueve nosotros no recibimos plata porque no podemos vender nada. El cartón que se moja, no se vende”, explicó.