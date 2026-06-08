Transporte metropolitano: la línea 20 dejará de ingresar al barrio San Agustín de Paraná

Los cambios en el transporte metropolitano volvieron a generar consultas entre los usuarios luego de que la empresa ERSA anunciara modificaciones en los recorridos de las líneas que unen Paraná con localidades del área metropolitana. Ante esa situación, la Secretaría de Transporte de Entre Ríos aclaró que las variantes comunicadas por la firma no fueron autorizadas ni consensuadas con las autoridades competentes.

Al respecto, el secretario provincial de Transporte, Aníbal Steren, explicó a Elonce que la difusión realizada por la empresa sorprendió tanto a la Provincia como a los municipios involucrados. "La empresa tiene derecho a publicar sus intereses, pero los cambios que propone no han sido consensuados ni autorizados. La resolución final siempre la hacemos nosotros y la comunicamos oficialmente", sostuvo.

Nuevas paradas y recorrido de la línea 20

Steren señaló que las únicas modificaciones vigentes son las informadas recientemente por la Secretaría de Transporte y la Municipalidad de Paraná luego de un trabajo conjunto que se extendió durante más de dos meses.

El funcionario explicó que uno de los objetivos fue reorganizar las paradas para agilizar el servicio. "Habrá menos paradas y estarán ubicadas aproximadamente cada 400 o 500 metros. Antes teníamos paradas cada 200 metros y eso hacía más lento el sistema de ascenso y descenso de pasajeros", indicó.

El nuevo recorrido de la línea 20 del servicio metropolitano

Asimismo, confirmó que la línea 20 dejará de extender su recorrido hacia barrio San Agustín. Según explicó, la cobertura de esa zona quedará bajo la órbita del servicio urbano de Paraná.

"El municipio tiene la responsabilidad de cubrir la demanda de los usuarios de Paraná y desde Provincia trabajamos sobre la conectividad entre las localidades del área metropolitana", afirmó a Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

Aníbal Steren, secretario provincial de Transporte (foto Elonce)

En la oportunidad, se mencionó a Steren por la dificultad que ocasionarán los cambios a los estudiantes de barrio San Agustín que asisten a la Escuela de Educación Técnica N°3 "Teniente Luis Cenobio Candelaria" (conocida como la escuela de la Base).

Según el funcionario, “la línea 20 seguirá haciendo los recorridos normalmente, al igual que las ocho líneas de colectivo del área metropolitana”. “Consensuamos primero con el municipio, trabajamos con la empresa y después formalizamos y comunicamos a los usuarios del transporte público”, indicó.

Más de 5.000 usuarios por día

El secretario destacó la magnitud del sistema de transporte metropolitano y remarcó la necesidad de coordinar las decisiones entre los distintos niveles del Estado.

"Tenemos más de 5.000 usuarios diarios del área metropolitana y cerca de 10.000 personas que se trasladan entre Paraná y las localidades vecinas", señaló.

En ese marco, indicó que las modificaciones en recorridos, frecuencias o paradas siempre son analizadas previamente junto con los municipios y posteriormente comunicadas a los pasajeros.

Líneas metropolitanas (foto Elonce)

Steren también confirmó que este lunes mantendría una reunión con intendentes de las principales localidades del área metropolitana para continuar evaluando alternativas de mejora en el sistema.

La licitación que proyectan para 2027

Otro de los ejes abordados durante la entrevista en Nunca Es Tarde, fue la futura licitación del servicio de transporte metropolitano.

Según detalló el funcionario, la actual gestión trabaja en un esquema que permita licitar nuevamente el sistema a partir de enero de 2027, cuando finalicen las prórrogas actualmente vigentes.

"Es un compromiso del gobernador Rogelio Frigerio tratar de licitar el servicio metropolitano y generar una propuesta superadora", expresó.

Steren explicó que la Provincia analiza distintos modelos de transporte, incluyendo unidades eléctricas, a GNC o a combustión tradicional, además de estudiar recorridos, frecuencias y costos operativos.

"Queremos construir una propuesta junto con los municipios para que la futura licitación refleje las necesidades reales de los usuarios", sostuvo.

Cambios en el servicio de transporte metropolitano y vuelta de los trenes en Paraná

Subsidios y financiamiento

Respecto al financiamiento, el secretario recordó que el sistema cuenta actualmente con aportes nacionales y provinciales. Entre ellos mencionó los beneficios destinados a estudiantes, docentes, jubilados y beneficiarios de programas sociales.

Finalmente, consideró que el futuro esquema debería involucrar también a los municipios beneficiados por el servicio. "Primero debemos acordar las condiciones técnicas del futuro sistema y después definir los compromisos de financiamiento entre Nación, Provincia y municipios", concluyó.