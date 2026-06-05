Ratifican recorridos y avanzan en mejoras operativas del transporte metropolitano: paradas

Secretaría de Transporte informó que continúan vigentes los recorridos de las líneas metropolitanas. La línea 20, continuará con su recorrido habitual entre San Benito y la calle Don Bosco de Paraná, pero no cubrirá el tramo que conectaba la zona de Casa de Gobierno con barrio San Agustín.
La Secretaría de Transporte de Entre Ríos informó que continúan vigentes los recorridos autorizados para las líneas metropolitanas que operan en el área de Paraná y aclaró que no se encuentran aprobadas modificaciones en los trayectos de las líneas 20, 22 y 4.
La decisión tiene como objetivo resguardar los derechos de los usuarios, garantizar la conectividad entre las localidades del área metropolitana y asegurar el cumplimiento de las condiciones operativas y contractuales vigentes. En ese sentido, desde el organismo provincial recordaron que los permisos actuales mantienen plena validez hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que cualquier modificación en los servicios debe ser previamente consensuada y autorizada.
Respecto de la línea 20, se confirmó que continuará prestando servicio con su recorrido habitual entre San Benito y la calle Don Bosco de Paraná. El único cambio autorizado consiste en la supresión del tramo que conectaba la zona de Casa de Gobierno con el barrio San Agustín, una modificación solicitada en conjunto por la Municipalidad de Paraná y la empresa prestataria debido a que se trata de un recorrido exclusivamente urbano.
Por su parte, las líneas 22 y 4 deberán continuar operando conforme a los recorridos y paradas oficialmente autorizados, sin alteraciones respecto de las condiciones actualmente vigentes.
Asimismo, la provincia y la Municipalidad de Paraná avanzaron en un acuerdo de coordinación interjurisdiccional destinado a optimizar el funcionamiento del sistema de transporte público. Como resultado de ese trabajo conjunto, se implementará una readecuación de los puntos de ascenso y descenso de pasajeros del servicio metropolitano dentro del ejido urbano de la capital provincial.
La medida contempla una reducción de algunas paradas, de acuerdo con una propuesta técnica elaborada por el municipio. El objetivo es compatibilizar la operación de los servicios metropolitanos con el sistema urbano, respetando las competencias de cada jurisdicción y las condiciones contractuales vigentes.
Cómo queda el mata de las paradas:
Transporte metropolitano: Mapa de Paradas by elonceweb
Desde la Secretaría de Transporte señalaron que esta reorganización permitirá mejorar la velocidad comercial y la fluidez de los recorridos metropolitanos, reduciendo tiempos de viaje y optimizando la prestación del servicio, sin afectar la accesibilidad ni la conectividad de los usuarios.
Finalmente, el organismo provincial remarcó que las empresas prestatarias deberán respetar estrictamente los recorridos y las paradas autorizadas por las resoluciones vigentes. Además, destacaron que la coordinación entre los sistemas urbano y metropolitano constituye una herramienta fundamental para avanzar hacia un esquema de transporte más eficiente, ordenado y sostenible para los habitantes del área metropolitana.