Cambios en el transporte metropolitano: detalló qué pasará con la línea 20 y cómo será la distribución de las paradas

La Secretaría de Transporte de Entre Ríos informó que continúan vigentes los recorridos autorizados para las líneas metropolitanas que operan en el área de Paraná y aclaró que no se encuentran aprobadas modificaciones en los trayectos de las líneas 20, 22 y 4.

La decisión tiene como objetivo resguardar los derechos de los usuarios, garantizar la conectividad entre las localidades del área metropolitana y asegurar el cumplimiento de las condiciones operativas y contractuales vigentes.

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, dialogó con Elonce y explicó el alcance de la medida que se implementará a partir del lunes y cómo será la distribución de paradas del servicio metropolitano dentro de Paraná. El objetivo es optimizar la prestación del servicio mediante una reducción de la cantidad de detenciones que realizan los colectivos durante sus recorridos urbanos.

Según detalló el funcionario, la iniciativa fue consensuada con la Municipalidad de Paraná y mantendrá prácticamente sin cambios los recorridos actuales, salvo una excepción puntual vinculada a la línea 20. La principal novedad será la reubicación y reducción de las paradas, que pasarán de estar ubicadas cada 200 metros aproximadamente a una distancia promedio de entre 400 y 500 metros.

Durante una entrevista a Elonce, Steren indicó que la medida busca mejorar la operatividad del sistema metropolitano y favorecer a los pasajeros que viajan desde las localidades vecinas hacia los principales centros administrativos, educativos y sanitarios de la ciudad.

Foto: Elonce.

Menos paradas y mayor velocidad

El secretario de Transporte explicó que la reducción de paradas permitirá que las unidades circulen con mayor fluidez y disminuyan los tiempos de viaje. “Van a tener, en vez de tener paradas cada 200 metros, van a haber paradas cada 400 o 500 metros para que el colectivo no solamente pueda hacer el recorrido de manera más rápida, sino también cumpliendo el compromiso que tiene el municipio con la empresa prestadora de servicio urbano”, sostuvo. Además, aclaró: “Los usuarios que vienen de las ciudades vecinas van a tener el mismo recorrido y paradas un poco más alejadas”.

Aníbal Steren. Foto: Elonce.

Asimismo, remarcó que la decisión se tomó luego de un trabajo conjunto entre Provincia y Municipio. “Todo lo que respecta a paradas, consultamos y trabajamos en conjunto con el municipio de Paraná, con el secretario Kevin Bolzán y una vez que lo consensuamos con él, lo damos a conocer”, expresó.

Steren señaló que los usuarios podrán consultar el detalle de las nuevas ubicaciones para conocer cuál será la parada más cercana a sus domicilios o lugares habituales de ascenso y descenso.

La línea 20 dejará de ingresar al barrio San Agustín

Respecto de la línea 20, se confirmó que continuará prestando servicio con su recorrido habitual entre San Benito y la calle Don Bosco de Paraná. El único cambio autorizado consiste en la supresión del tramo que conectaba la zona de Casa de Gobierno con el barrio San Agustín.

Foto: Elonce.

El único cambio significativo en materia de recorridos afectará a la línea 20, que actualmente extiende su trayecto hasta el barrio San Agustín. “Es el único cambio, la única línea que tiene un cambio. Las demás líneas son los mismos recorridos”, afirmó el funcionario provincial.

Por su parte, las líneas 22 y 4 deberán continuar operando conforme a los recorridos y paradas oficialmente autorizados, sin alteraciones respecto de las condiciones actualmente vigentes.

Foto: Elonce.

En ese sentido, explicó que la línea llegará hasta la zona de Casa de Gobierno y desde allí iniciará su regreso, sin continuar hacia San Agustín. La decisión responde a una reorganización de competencias entre el sistema urbano y el metropolitano.

“Entendemos que el compromiso de la municipalidad es cubrirlo con la empresa que está prestando el servicio urbano”, señaló Steren al justificar la modificación.

El funcionario remarcó que la responsabilidad de atender las demandas específicas de los barrios de Paraná corresponde al Municipio, mientras que la Provincia concentra sus esfuerzos en garantizar la conectividad entre la capital entrerriana y las localidades del área metropolitana.

Las localidades vecinas mantendrán recorridos y paradas

Foto: Elonce.

Uno de los aspectos que más consultas generó entre los usuarios estuvo vinculado a la situación de las ciudades vecinas que integran el sistema metropolitano.

Sobre ese punto, Steren llevó tranquilidad y confirmó que no habrá modificaciones para los pasajeros que utilizan el servicio desde Oro Verde, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull o San Benito.

“No han pedido cambios. De hecho, entiendo que están bastante conforme con las paradas y los recorridos que tiene la empresa que presta el servicio metropolitano”, manifestó.

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De esta manera, las modificaciones quedarán circunscriptas al ejido urbano de Paraná, donde se concentrará el proceso de reordenamiento de las paradas.

Según precisó el secretario, la medida fue analizada luego de planteos realizados por la Municipalidad de Paraná y tras una evaluación técnica sobre la prestación del servicio.

¿Qué pasará con las paradas del servicio metropolitano?

La medida contempla una reducción de algunas paradas, de acuerdo con una propuesta técnica elaborada por el municipio. El objetivo es compatibilizar la operación de los servicios metropolitanos con el sistema urbano, respetando las competencias de cada jurisdicción y las condiciones contractuales vigentes.

Durante la entrevista, Steren brindó detalles sobre la magnitud del cambio que se implementará desde el lunes. “Antes teníamos promedio cada 200 metros una parada y ahora vamos a tener un promedio dentro del Paraná de cada 400 metros”, explicó.

Foto: Elonce.

Al ser consultado sobre el porcentaje de reducción, indicó que “el 100% de las paradas que estaban dentro del ejido de Paraná van a quedar en un 53%”, dijo a Elonce.

La modificación obligará a algunos usuarios a caminar algunos metros adicionales respecto de sus paradas habituales, aunque desde la Secretaría de Transporte consideran que el beneficio operativo compensará esa situación.

“Tendrá que trasladarse para un lado, para el otro de su parada habitual”, reconoció el funcionario. No obstante, sostuvo que el servicio seguirá prestándose con normalidad y que los recorridos continuarán siendo los mismos para la gran mayoría de las líneas.

Los cambios se mantendrán hasta fin de año

La reorganización de las paradas fue concebida como una medida que se extenderá durante todo el segundo semestre de 2026. “Nosotros hemos resuelto junto con la municipalidad de Paraná que vamos a sostener esto hasta fin de año sin más modificaciones”, confirmó Steren.

Durante ese período se realizará un monitoreo permanente para evaluar el impacto de la medida tanto en los usuarios urbanos como en quienes utilizan diariamente el sistema metropolitano.

Transporte metropolitano: Mapa de Paradas by elonceweb

Además, la Provincia avanzará en estudios técnicos vinculados a una futura licitación del servicio. “Estamos iniciando el estudio técnico de una futura licitación del transporte metropolitano”, indicó el funcionario.

Finalmente, explicó que los resultados de esta experiencia servirán para definir las condiciones que tendrá el nuevo esquema de transporte a partir de 2027.

“Esto se va a sostener hasta el 31 de diciembre del 2026 y, cuando lancemos los pliegos, vamos a acordar desde el 1 de enero del 2027 en adelante, el servicio que venga cómo va a trabajar”, concluyó.