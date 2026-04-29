Choferes de colectivos de ERSA: “Estamos en un momento muy difícil y nos sentimos solos”

El paro de colectivos que se registró este miércoles en Paraná generó complicaciones en el servicio interurbano y en los viajes hacia Santa Fe durante la mañana. La medida, que ya fue levantada, se originó en una asamblea de trabajadores autoconvocados.

La interrupción del servicio de colectivos alcanzó a unidades de la empresa ERSA y los servicios fluviales. En ese contexto, durante la protesta se escucharon los testimonios de choferes y representantes gremiales, quienes detallaron la situación que atraviesan.

El secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Gustavo Rupp, indicó que el reclamo está vinculado a la continuidad laboral de los trabajadores. “Hoy en día nos encontramos en una situación desesperante por los trabajadores, por reclamar y luchar por su derecho laboral”, expresó.

Reclamo por la continuidad laboral

Rupp explicó que el conflicto se remonta a la transición hacia una nueva prestadora del servicio. “Desde el 7 de diciembre deberíamos haber sido transferidos a la nueva prestadora de servicio de transporte urbano de Paraná”, afirmó.

En esa línea, remarcó: “El artículo 225 lo dice bien claro, que todo servicio nuevo debería absorber a los trabajadores”. Además, precisó que la situación alcanza a 237 empleados: “Tenemos una cautelar que nos cubre por los 237 trabajadores”.

También aclaró el carácter de la medida. “Son choferes autoconvocados”, sostuvo, al referirse a la protesta que derivó en la retención del servicio de colectivos.

“Estamos en un momento muy difícil”

Durante la asamblea, el chofer Gustavo Bernal describió en detalle la situación que atraviesan. “La verdad es que estamos en un momento muy difícil. Hay muchos compañeros también que están en la misma situación, con chicos con discapacidad”, manifestó.

En ese sentido, agregó: “Yo tengo un nene con discapacidad que, sinceramente, por ahí veo que no le puedo comprar un par de zapatillas o por ahí me niego de llevarlo a un parque, porque sé que me va a pedir algo y no se lo puedo dar”.

Además, hizo referencia a instancias de negociación previas. “Ayer de la reunión esperábamos que se hagan presentes y se nos rieron la cara. No se presentaron. Mandaron al abogado a decirnos lo mismo, que pasamos a un cuarto intermedio”, afirmó.

Cuestionamientos y levantamiento de la medida

En su testimonio, Bernal también apuntó al rol del gremio durante el conflicto. “Nos sentimos traicionados por la UTA. Nos dejaron solos y ayer nos dejaron sin nada, sin nada”, expresó.

Asimismo, agregó: “Yo no puedo ir a donde estoy alquilando y decirle que le voy a pagar con un cuarto intermedio. Estamos muy angustiados”. Y completó: “Nosotros queremos trabajar, no queremos que nos regalen nada, queremos que se nos respete la antigüedad”.

El paro fue levantado durante la jornada y el servicio de colectivos comenzó a normalizarse de manera progresiva en Paraná y en los recorridos hacia Santa Fe.