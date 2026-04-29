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Paraná Intervención de bomberos voluntarios

Se registró un incendio donde funcionaba un local de comidas en Paraná

Un incendio se registró en un inmueble donde funcionaba un local de comidas en calles Juan Ambrosetti y Sudamérica. Bomberos Voluntarios actuaron rápidamente y lograron contener el foco ígneo.

29 de Abril de 2026
Incendio en Paraná
Incendio en Paraná Foto: Bomberos Voluntarios

Un incendio se registró en un inmueble donde funcionaba un local de comidas en calles Juan Ambrosetti y Sudamérica. Bomberos Voluntarios actuaron rápidamente y lograron contener el foco ígneo.

En horas de la noche del martes se registró un incendio en un local de comidas ubicado en la intersección de calles Juan Ambrosetti y Sudamérica de la ciudad de Paraná. El mismo no se encontraría funcionando actualmente como local comercial.

 

Las llamas fueron controladas por Bomberos Voluntarios tras un operativo que evitó la propagación del fuego a viviendas cercanas.

 

Desde el cuerpo activo indicaron que al arribar al lugar, el personal constató un foco ígneo en el interior del inmueble, que no se encontraba en funcionamiento como comercio al momento del siniestro.

De inmediato, los bomberos realizaron tareas de sofocación, enfriamiento y control de las llamas, logrando contener la situación y evitar daños mayores en estructuras linderas.

 

Tras extinguir el incendio, se llevaron adelante labores de ventilación del ambiente afectado y verificación de las condiciones de seguridad, con el objetivo de descartar riesgos para vecinos y transeúntes.

 

En el operativo también intervino personal policial de la jurisdicción, que colaboró en el resguardo de la zona.

Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el incendio y según se informó, no se registraron personas heridas.

Recomendaciones preventivas

Desde el cuerpo de Bomberos recordaron la importancia de mantener controles periódicos en inmuebles deshabitados o sin actividad comercial.

Entre las principales recomendaciones, indicaron verificar el estado de las instalaciones eléctricas, evitar la acumulación de materiales inflamables y sostener condiciones de limpieza en estos espacios.

 

Temas:

Incendio Paraná bomberos siniestro local de comidas
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