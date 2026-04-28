Se produjo un despiste en la Autovía 14: conductora terminó sobre el guardarrail

Un despiste en la Autovía 14 generó preocupación durante la tarde de este martes, cuando una conductora oriunda de Concordia perdió el control de su vehículo y terminó sobre el guardarrail. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 315, en el carril que va de sur a norte, y afortunadamente no dejó personas con lesiones de gravedad.

Según las primeras informaciones, la mujer circulaba en dirección a la ciudad de Chajarí cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del automóvil. Como consecuencia, el vehículo se desvió de su trayectoria y quedó montado sobre la estructura metálica de contención ubicada al costado de la calzada, indicó Diario Río Uruguay.

El rodado involucrado es un Peugeot 308, que sufrió daños materiales producto del impacto, aunque no se reportaron consecuencias físicas para la conductora. Este tipo de incidentes suele estar vinculado a factores como distracciones, condiciones del camino o fallas mecánicas, aunque en este caso aún no se determinaron las causas exactas.

Intervención policial y asistencia en el lugar

Tras el despiste en la Autovía 14, se dio aviso a las autoridades, lo que motivó la rápida intervención de personal policial. Efectivos de la Policía de Entre Ríos acudieron al lugar para brindar asistencia a la conductora y garantizar la seguridad en la zona del siniestro.

Los uniformados pertenecientes a la Comisaría 20 de Colonia Alemana fueron los primeros en llegar al sitio. Allí asistieron a la mujer, verificaron su estado de salud y permanecieron en el lugar hasta la llegada del servicio de auxilio que se encargó de retirar el vehículo.

Además, se llevaron adelante tareas de prevención para evitar nuevos incidentes, teniendo en cuenta que el automóvil quedó en una posición que podía representar un riesgo para otros conductores que transitaban por la autovía.