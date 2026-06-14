Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría poner fin a una de las crisis geopolíticas más importantes de los últimos meses en Medio Oriente. El anuncio fue realizado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien aseguró que Washington y Teherán alcanzaron un entendimiento para cesar las hostilidades y avanzar hacia una normalización de las relaciones tras más de tres meses de conflicto.

Según indicó el mandatario paquistaní, ambas partes acordaron el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares”, un paso que, de confirmarse formalmente, abriría una nueva etapa en una región marcada por la inestabilidad y los enfrentamientos.

El anuncio también incluyó una de las medidas más esperadas por la comunidad internacional: la reapertura del Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave para el comercio mundial de petróleo y gas natural.

El estrecho de Ormuz será reabierto. Foto: Archivo Elonce.

La mediación de Pakistán y Qatar

De acuerdo con la información difundida por las autoridades paquistaníes, la mediación de Pakistán y Qatar resultó fundamental para acercar posiciones entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán.

Las negociaciones se desarrollaron durante varias semanas y tuvieron como principal objetivo reducir las tensiones que se habían profundizado a partir de una serie de enfrentamientos que generaron preocupación internacional por la posibilidad de una escalada regional.

El conflicto impactó directamente sobre los mercados energéticos, provocando volatilidad en los precios del petróleo y aumentando la incertidumbre sobre la seguridad de las rutas comerciales en Medio Oriente. La eventual normalización de la situación podría contribuir a estabilizar los mercados y reducir la presión sobre el suministro energético global.

La reacción de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente el entendimiento anunciado por Pakistán y afirmó que las negociaciones alcanzaron una instancia decisiva. "El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!", expresó el mandatario estadounidense.

Además, confirmó una medida vinculada directamente con la actividad marítima en la región. “Simultáneamente con esto, autorizo la eliminación inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos”, agregó.

Donald Trump celebró el fin del conflicto. Foto: Archivo Elonce.

La decisión implicaría el levantamiento de las restricciones que afectaban a los puertos iraníes y podría facilitar la recuperación de los intercambios comerciales en la zona.

La firma está prevista para Suiza

Según informó el gobierno de Pakistán, la firma formal del acuerdo está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza, país que históricamente ha sido sede de importantes negociaciones internacionales, señaló NA.

La expectativa de la comunidad internacional se centra ahora en los detalles finales del documento y en la confirmación oficial de los compromisos asumidos por Estados Unidos e Irán.

De concretarse, el acuerdo marcaría el cierre de una crisis que mantuvo en vilo a la región durante meses y que generó preocupación en numerosos países por sus posibles consecuencias económicas, políticas y militares.