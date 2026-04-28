Un camión con carretón quedó atascado en una curva cerca de Seguí

Ocurrió en el acceso a Don Cristóbal, donde un transporte que llevaba una grúa perdió el control en una maniobra y terminó en la banquina.
Un camión con carretón que transportaba una grúa quedó atascado y obstruyó parcialmente la calzada tras realizar una maniobra en el acceso a Don Cristóbal, en la intersección de rutas 35 y 32, en cercanías a Seguí.
El comisario Moreira, del puesto caminero de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Viale, explicó que “anoche alrededor de las 21 horas se toma conocimiento de que acá en el ingreso a Don Cristóbal, un camión con un carretón que transportaba una grúa realizó una maniobra para ingresar y es ahí donde la parte trasera termina perdiendo el control”.
Según detalló, debido a las dimensiones del vehículo, el carretón salió hacia la banquina y la alcantarilla, lo que provocó que quedara atascado y obstruyera parte de la traza vial.
Maniobra y complicaciones
El funcionario indicó que el transporte intentaba retomar la circulación cuando se produjo el inconveniente. “Por unas cuestiones de dimensión, termina saliendo hacia la banquina y la alcantarilla, quedando atascado y obstruyendo parte de la ruta”, señaló.
En relación a la carga, precisó: “Es una grúa lo que está llevando arriba, pero no se puede bajar para sacar el carretón”.
Durante la noche, personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y evitar nuevos incidentes, mientras se mantenía señalizada la zona como medida preventiva.
Operativo para liberar la calzada
Respecto a las tareas para retirar el vehículo, Moreira explicó a Puerto FM de Seguí que “se está esperando a que venga otra grúa desde otro punto para poder mover esto, emplazarlo bien sobre la calzada y que el carretón continúe su marcha”.
Además, confirmó que el conductor y su acompañante, ambos mayores de edad, no sufrieron lesiones. “No hubo ningún tipo de problema, no hubo lesionados”, afirmó.
En el lugar también trabajaron personal de Vialidad y de la empresa vinculada a la obra en la zona. Desde la Policía recomendaron circular con precaución, ya que la presencia del vehículo generó demoras y reducción de la velocidad en ese tramo. Elonce.com