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Ocurrió un choque entre un auto y una moto conducida por una menor en Paraná

Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Báez y Ramírez tuvo como protagonista a una menor que conducía una motocicleta 110, la cual colisionó con un Fiat Duna.

28 de Abril de 2026
La joven resultó con lesiones leves.
La joven resultó con lesiones leves. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Báez y Ramírez tuvo como protagonista a una menor que conducía una motocicleta 110, la cual colisionó con un Fiat Duna.

Un accidente de tránsito registrado en horas de la noche de este martes en la intersección de calles Báez y Ramírez movilizó a personal policial de la Comisaría Decimotercera, Bomberos Voluntarios y servicios de ambulancia. En el hecho estuvo involucrada una menor de edad que conducía una moto Ika 110 y un Fiat Duna.

 

Desde el lugar del hecho, los efectivos señalaron inicialmente una mayor gravedad de la situación: “Sin embargo, fue un leve raspón nada más”, indicaron al evaluar el estado de la joven.

La llegada de los equipos de emergencia permitió constatar que las lesiones no eran de gravedad, evitando así traslados innecesarios.

El accidente de tránsito ocurrió frente a la Escuela Evaristo Carriego.

Testimonio del personal interviniente

 

Miguel Albarello, integrante del operativo, explicó cómo se desarrolló la intervención. “Fuimos avisados de un accidente entre una motociclista y un vehículo que al momento del llamado repetían de dos lesionados. Pero a la hora de llegar al lugar la situación fue más leve”, detalló.

Asimismo, precisó que la conductora de la moto, una menor, presentaba únicamente raspones superficiales. “No ameritaba un traslado de urgencia”, aclaró.

 

Coordinación del sistema de emergencias

 

En el operativo también participó una ambulancia, que junto al personal policial y Bomberos Voluntarios respondió de manera simultánea al llamado de emergencia.

Dos personas heridas en un choque entre un auto y una moto

“El sistema se activa de inmediato y lo importante es que al llegar no fue de gravedad y cada persona pudo continuar su camino”, explicó Albarello.

 

Evaluación del hecho y contexto

 

El personal interviniente destacó que ninguno de los conductores circulaba a alta velocidad, lo que habría contribuido a que el impacto no tuviera consecuencias mayores.

Temas:

Choque moto Auto menor
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