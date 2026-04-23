Fuerte choque en Ruta 12 terminó con una rueda incrustada contra una ambulancia

Un impactante episodio vial se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta 12, en cercanías del acceso a Gobernador Sola, donde dos camiones protagonizaron una colisión y una cubierta terminó golpeando contra una ambulancia que circulaba por el lugar. A pesar de la escena generada tras el siniestro, no hubo personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 sobre la Ruta 12, según informó personal de la Comisaría de Gobernador Sola. De acuerdo a los primeros datos recabados, los vehículos de carga transitaban en sentidos contrarios cuando, por motivos que se tratan de establecer, se rozaron sobre la cinta asfáltica.

Producto del impacto, uno de los rodados perdió una rueda, que salió despedida con violencia hacia otro vehículo que avanzaba por la zona.

La cubierta golpeó a una ambulancia

Tras desprenderse, la cubierta impactó contra una ambulancia que circulaba en dirección oeste-este, detrás de uno de los camiones involucrados. El episodio generó preocupación por las características del hecho y por el riesgo que representó para quienes viajaban en el móvil sanitario.

Pese a la magnitud de lo sucedido en la Ruta 12, no se reportaron lesionados entre los ocupantes de los camiones ni tampoco entre quienes se trasladaban en la ambulancia.

Camiones protagonistas del accidente.

Las autoridades intervinieron para asistir en el lugar, ordenar la circulación y relevar los daños ocasionados por el choque.

Investigación y tránsito en la zona

Luego del siniestro, se iniciaron actuaciones para determinar cómo se produjo el roce entre ambos transportes de carga. No trascendieron hasta el momento detalles sobre maniobras previas o eventuales responsabilidades.

Además, se realizaron tareas preventivas sobre la calzada para evitar nuevos inconvenientes y garantizar el tránsito seguro en ese sector de la Ruta 12, una vía de importante circulación en la provincia.

El episodio volvió a poner de relieve los riesgos que pueden generarse en corredores nacionales donde conviven transporte pesado, vehículos particulares y servicios de emergencia.