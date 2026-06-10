Allanaron una vivienda en Santa Fe por el robo de celulares en un comercio de Paraná  

El pasado 8 de mayo se registró el robo de al menos 20 celulares de un comercio ubicado en calle Pellegrini de Paraná y en el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en una vivienda de la vecina ciudad de Santa Fe.

Este procedimiento se concretó en el marco de una causa que se tramita ante la Unidad de Investigación y Litigación a cargo del fiscal Cristian Giunta.

Vale recordar que el hecho ocurrió cuando una persona sustrajo cerca de 20 teléfonos celulares que se encontraban exhibidos en la vidriera del local. Según se había informado en ese momento, el delincuente abrió una de las vitrinas y se llevó los dispositivos en cuestión de segundos. El faltante fue advertido minutos después por empleados del local, que dieron aviso a la Policía.

Allanamiento en Santa Fe

Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas posteriormente, se pudo identificar a un sospechoso vinculado con el hecho, un hombre de 33 años y este martes se concretó un allanamiento en la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento se secuestró el vehículo que habría sido utilizado para concretar el robo y también el teléfono celular del investigado.

Por el momento no se informó sobre el recupero de los teléfonos sustraídos, aunque los investigadores continúan trabajando para reconstruir la maniobra y establecer el destino de los dispositivos robados.