Prefectura detuvo a un hombre con 34 dosis de cocaína listas para la venta en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Personal de Prefectura identificó y detuvo a un hombre en Paraná durante un procedimiento por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. Secuestraron dosis de cocaína preparadas para su comercialización.
Cocaína fue secuestrada en Paraná, durante un operativo realizado por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina en la capital entrerriana. Como resultado del procedimiento, un hombre mayor de edad fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
El operativo se desarrolló en la intersección de calle Bolívar y avenida Laurencena, donde los efectivos identificaron al sospechoso en el marco de una intervención por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo. Según se informó, durante la requisa se hallaron 34 dosis de clorhidrato de cocaína listas para la venta.
Intervino la Fiscalía
Las sustancias fueron sometidas a un test orientativo Narcotest, cuyo resultado confirmó la presencia de cocaína. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la realización de las diligencias correspondientes y la detención del involucrado.
El hombre quedó supeditado a la causa judicial mientras avanza la investigación para determinar el origen de la droga y las circunstancias vinculadas a su presunta comercialización en la ciudad.