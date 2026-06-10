Enterró 50 kilos de cocaína en el patio de su madre: la mujer se desmayó cuando la encontraron

La investigación por el narcoavión secuestrado en mayo con más de 320 kilos de cocaína tuvo un nuevo capítulo en Santa Fe. Gendarmería detuvo en Roldán a Flavio Gabriel Batista, de 41 años, acusado de dar apoyo logístico a la organización vinculada a los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras.

El operativo tuvo un episodio particular en una de las viviendas allanadas: la casa de la madre del sospechoso. Allí, los agentes advirtieron que había tierra removida en el patio, lo que llamó la atención de los investigadores durante la inspección del lugar.

Al excavar en ese sector, los gendarmes encontraron paquetes enterrados que contenían alrededor de 50 kilos de cocaína. Según trascendió, la madre del detenido se descompensó al ver el hallazgo y se desmayó en pleno procedimiento.

La droga estaba enterrada en el patio

El allanamiento formó parte de una serie de medidas ordenadas por la Justicia federal para dar con Batista, quien estaba siendo investigado por su presunta participación en la estructura logística de una organización narco.

La pista indicaba que el sospechoso podía estar alternando su estadía entre distintas viviendas de Roldán, ciudad ubicada a unos 25 kilómetros de Rosario. Una de esas propiedades era la casa de su madre, donde finalmente se produjo el hallazgo más relevante del operativo.

Los paquetes estaban ocultos bajo tierra y fueron detectados luego de que los efectivos observaran movimientos recientes en el suelo del patio. Esa señal permitió orientar la búsqueda y confirmar la presencia de una importante cantidad de droga.

Enterró 50 kg de cocaína en el patio d la casa d su madre, en Roldán. La poli se dio cuenta por la tierra removida. Nunca vio Breaking Bad? La enterró casi en la superficie y no fue capaz de comprar unas champas d césped?pic.twitter.com/Rfyf2Jytun pic.twitter.com/62AILZ1mJx — Manuel Frascaroli (@frascaroli) June 9, 2026

La reacción de la madre en pleno operativo

La escena generó tensión dentro de la vivienda. La mujer, madre del acusado, presenció el avance de la requisa y se descompensó cuando los agentes sacaron los paquetes enterrados.

De acuerdo con la información difundida, la madre de Batista se desmayó al advertir que en su patio había una carga de cocaína oculta. La situación obligó a asistirla durante el procedimiento, mientras los efectivos continuaban con el secuestro del material.

El hallazgo reforzó la hipótesis de los investigadores sobre el rol logístico que habría cumplido el detenido dentro de la organización. La causa continúa bajo investigación federal.

El vínculo con el narcoavión

Batista está acusado de estar vinculado con los hermanos Borras, detenidos tras el secuestro de 321 kilos de droga en una aeronave que aterrizó en un campo de Villa Eloísa, en Santa Fe, el 12 de mayo pasado.

En aquel operativo, los sospechosos escaparon del lugar y durante la huida uno de los vehículos atropelló a un gendarme. Luego, la investigación avanzó sobre distintos domicilios y movimientos asociados a los integrantes de la presunta organización.

Los seguimientos, el análisis de teléfonos celulares y el recorrido de vehículos vinculados al caso permitieron llegar hasta Batista. Ahora, la Justicia busca determinar si los 50 kilos de cocaína hallados en la casa de su madre formaban parte del mismo circuito narco investigado desde el operativo del avión.