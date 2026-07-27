Preocupación en librerías por la posible eliminación de la ley que regula el precio de los libros

REDACCIÓN ELONCE
Desde una librería de Paraná manifestaron a Elonce su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional derogue la Ley de Defensa de la Actividad Librera. Advierten que la medida podría afectar a los comercios independientes y favorecer prácticas de competencia desleal.
La posible derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera genera preocupación entre los comerciantes del sector, que advierten que la medida podría alterar las reglas del mercado editorial y poner en desventaja a las librerías independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta.
En Paraná, el librero Sebastián De Monte explicó a Elonce que la normativa garantiza que un mismo libro tenga idéntico precio de venta al público en cualquier punto del país, independientemente del tamaño del comercio.
"La ley protege el precio de venta al público para que un libro tenga el mismo valor en Paraná, Buenos Aires o Ushuaia", señaló.
Cabe aclarar que la Ley N.º 25.542 de Precio Uniforme de Venta al Público de Libros, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera, es una herramienta de política pública para promover el acceso al libro y a la lectura, fortalecer la producción editorial nacional y preservar una red federal de librerías que garantice a la ciudadanía una oferta amplia, diversa y plural. Sancionada en 2001, la ley establece que el editor fija el precio de venta al público de cada libro y que dicho precio debe ser respetado en todos los canales de comercialización (librerías, cadenas comerciales, supermercados o plataformas de venta en línea).
Temen prácticas de competencia desleal
De Monte sostuvo que la eventual eliminación de esa regulación abriría la puerta a estrategias comerciales que podrían perjudicar a los pequeños negocios.
Según explicó, grandes empresas tendrían la posibilidad de vender libros por debajo de su valor para captar el mercado y desplazar a los comercios independientes. "Lo que podría suceder es que grandes conglomerados hagan dumping, bajando el precio del libro para venderlo por debajo del valor fijado por la editorial", advirtió.
A su entender, una vez eliminada la competencia, esas compañías podrían fijar libremente los precios. "Al principio podrían bajar el precio para eliminar la competencia y después vender al valor que quieran", afirmó.
Un sector golpeado por la caída del consumo
Más allá del debate sobre la legislación, el librero aseguró que la actividad atraviesa un momento complejo.
Indicó que tanto el año pasado como el actual estuvieron marcados por una fuerte retracción en las ventas. "Venimos bastante golpeados. El año pasado fue muy difícil y este año las ventas siguen muy flojas", expresó.
Consultado sobre un posible cambio de hábitos de lectura, consideró que el libro digital no desplazó al formato tradicional. Para De Monte, quienes mantienen el hábito de la lectura continúan eligiendo el libro físico. "El lector que disfruta leer sigue prefiriendo el libro de papel", aseguró.
En ese sentido, atribuyó la caída de las ventas principalmente al aumento del costo de los ejemplares y al contexto económico general. "El precio del libro está caro, pero en realidad está todo caro. Hoy un libro termina costando lo mismo que muchos otros productos", explicó.
Cuánto cuesta un libro y qué buscan los lectores
Respecto de los precios, señaló que existe una amplia variedad según el formato, la editorial y el autor.
Según indicó, actualmente los valores oscilan entre $20.000 y $40.000, aunque algunos títulos pueden superar ampliamente ese rango. "Depende del formato, de la editorial y del autor. Los precios son muy variados", comentó.
En cuanto a las preferencias del público, De Monte explicó que la demanda es diversa y responde a distintos perfiles de lectores. Entre los productos más vendidos mencionó historietas, cómics, mangas (cómic japonés) y literatura infantil, especialmente por la proximidad del Día del Niño.
"Vendemos un poco de todo. Se están moviendo mucho las historietas, los mangas y también los libros infantiles para regalar", señaló.
Dos clásicos para recomendar
Antes de finalizar, el librero compartió dos recomendaciones para quienes buscan recuperar el hábito de la lectura. Como primera opción eligió "El Principito", al que definió como un clásico apto para todas las edades. Además, destacó la vigencia de la saga Harry Potter, cuya demanda volvió a crecer por la expectativa generada por la futura serie basada en la obra.
"El Principito siempre es una buena recomendación. Y Harry Potter sigue siendo un clásico que nunca dejó de venderse", concluyó.