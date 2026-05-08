Imputaron a los ocho detenidos por ingresar 442 kilos de cocaína en avioneta a Santa Fe

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal formalizó este viernes la imputación contra ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, tras el ingreso ilegal de 442 kilos de cocaína en una avioneta proveniente de Bolivia.

El procedimiento se originó luego de que la aeronave fuera interceptada el martes por efectivos de la Policía Federal Argentina en una pista clandestina ubicada en una zona rural de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Allí fueron detenidos los ocupantes de la avioneta y varias personas presuntamente vinculadas a la maniobra narco.

La audiencia se realizó en los Tribunales de Rosario y estuvo encabezada por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. Los fiscales Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, y Matías Scilabra, responsable de la procuración en la región NEA, imputaron a los acusados por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la participación organizada de tres o más personas, informó AIRE.

Quiénes son los acusados

Entre los imputados se encuentran dos ciudadanos bolivianos identificados como Henry V. e Isaac Daniel S.H., quienes serían el piloto y copiloto de la aeronave utilizada para trasladar la droga desde Bolivia hacia territorio argentino.

Además, fueron acusados los argentinos Alexis E., Jorge D., Francis R., Darien Y., Mario S. y Fernando S., estos dos últimos padre e hijo y oriundos de la ciudad santafesina de Vera.

Tras escuchar la exposición de la Fiscalía y analizar las pruebas iniciales incorporadas a la causa, el magistrado resolvió formalizar la imputación y declaró legales las detenciones realizadas durante el operativo.

En cuanto a las medidas cautelares, el juez dispuso prisión preventiva por 180 días para Henry V., Isaac Daniel S.H., Alexis E., Jorge D. y Francis R. En tanto, Darien Y., Mario S. y Fernando S. permanecerán detenidos por 60 días, aunque en uno de los casos bajo modalidad domiciliaria por cuestiones de salud.

Vinculación con una estructura narco internacional

Durante la audiencia, el fiscal Diego Iglesias advirtió sobre la magnitud de la organización investigada y vinculó a los acusados con una estructura criminal de alcance regional.

“Los imputados forman parte de un nodo narcocriminal muy poderoso, vinculado al narcotraficante Sebastián Marset, con actividades en Bolivia, Colombia y vinculado al crimen de un legislador paraguayo”, sostuvo el titular de PROCUNAR.

La investigación continuará ahora con el análisis de los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos y detenciones. El juez autorizó al Ministerio Público Fiscal a realizar las pericias correspondientes para profundizar las conexiones de la organización.

Asimismo, también habilitó la destrucción de la droga secuestrada, aunque previamente deberán extraerse muestras para eventuales estudios periciales futuros.