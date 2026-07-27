La feria del libro “Paraná Lee” tendrá más de 80 stands y destacados autores nacionales

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná lanzó la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee, que se realizará del 14 al 17 de agosto, registró Elonce. Habrá más de 80 stands, autores nacionales e internacionales, presentaciones, conversatorios y actividades para todas las edades con entrada libre y gratuita.
La XIV Feria del Libro "Paraná Lee" se realizará del 14 al 17 de agosto en Sala Mayo con una programación que reunirá a más de 80 editoriales y librerías, escritores de renombre nacional e internacional, actividades para las infancias, conversatorios y presentaciones de libros. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Paraná, volverá a desarrollarse con entrada libre y gratuita y buscará consolidarse como uno de los principales encuentros literarios del Litoral.
La presentación oficial fue encabezada por la intendenta Rosario Romero, junto al jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani y la directora de la Editorial Municipal, Marcela Pautasso, quienes destacaron el crecimiento sostenido del evento y su impacto cultural y turístico.
"Es una política de Estado"
Durante el lanzamiento, Rosario Romero remarcó a Elonce que la feria trascendió las distintas gestiones municipales y se consolidó como una política pública vinculada a la promoción de la lectura. "Paraná Lee ha sido una política de Estado que hemos continuado y que creo que debe mantenerse durante muchos años. El libro forma parte de nuestra vida y de nuestra cultura", expresó.
La intendenta destacó que uno de los principales objetivos de la gestión es fomentar la lectura en todas las edades y formatos, especialmente entre los más chicos. "Siempre trabajamos el segmento de las infancias porque es fundamental que desde pequeños nuestros hijos y nietos se familiaricen con el libro", sostuvo.
Romero también señaló que la feria coincidirá con un fin de semana largo por un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, lo que favorecerá la llegada de visitantes de distintos puntos de la región.
Una feria que sigue creciendo
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, resaltó que la edición 2026 volverá a ampliar su dimensión. "Vamos a tener más de 80 editoriales, librerías y expositores que ofrecerán sus publicaciones al público, además de conversatorios y múltiples actividades alrededor del libro", explicó.
El funcionario recordó que la edición anterior contó con 75 stands y aseguró que el crecimiento responde al posicionamiento que logró el evento. "La feria crece año tras año porque se ha convertido en una de las más importantes del Litoral y cuenta con una programación de enorme calidad", afirmó.
También destacó que el encuentro permitirá fortalecer el vínculo con la ciudad de Santa Fe, cuya feria se desarrollará una semana más tarde.
Un espacio para compartir la lectura
Halle remarcó que la propuesta busca mostrar al libro no solo como un objeto cultural, sino también como una herramienta para el intercambio y la construcción colectiva. "Queremos compartir lecturas, generar encuentros y que la feria siga siendo un espacio donde escritores, lectores y editoriales puedan dialogar", señaló.
Además de autores nacionales, la programación incluirá una importante participación de escritores entrerrianos y santafesinos.
El valor de las editoriales independientes
Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó el rol que cumplen las pequeñas editoriales dentro del ecosistema cultural. "No existe una nación sin libros. Nuestra feria tiene la característica de convocar editoriales de distintos rincones de la región que permiten publicar a autores que muchas veces no tendrían espacio en los grandes sellos", expresó.
Según explicó, ese perfil distingue a Paraná Lee de otros eventos similares y fortalece la producción literaria regional. "En estos tiempos complejos es fundamental estimular tanto la escritura como la edición de nuevos libros", agregó.
Autores nacionales e internacionales
En tanto, la directora de la Editorial Municipal, Marcela Pautasso confirmó que la programación incluirá escritores de amplia trayectoria. Entre los invitados mencionó a Luciano Lamberti, Pedro Mairal, Josefina Licitra, Diego Golombek, Paula Galansky, Carmen Cáceres y Sergio Aguirre, además de autores entrerrianos como Martín Sivak y Matías Aldaz y el actor y dramaturgo paranaense Mauricio Dayub., entre otros referentes de la literatura local y nacional.
La organización informó que la grilla completa será difundida en los próximos días.
Conversatorios, escuelas y actividades para las infancias
Pautasso explicó que la dinámica de la feria mantendrá el formato de las últimas ediciones, con presentaciones de libros, entrevistas abiertas y conversatorios con los autores invitados.
Además, el viernes estará especialmente dedicado a la participación de escuelas primarias y secundarias de Paraná y localidades vecinas. "Todas las escuelas están invitadas porque queremos que los estudiantes puedan dialogar con los escritores y acercarse a la lectura", indicó.
También volverán los espacios destinados a las infancias, con la tradicional carpa infantil y las actividades de "Gurises Lectores", pensadas para acercar los libros a los más pequeños.
Cuatro días de actividades gratuitas
La Feria del Libro Paraná Lee se desarrollará bajo el lema “Eternidad - umbrales - pasión” desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto, con actividades continuas entre las 10 y las 20.
Cita Mágica es el nombre de la serie de actividades en las que las y los asistentes podrán compartir encuentros con los autores invitados. Como en cada edición, la Feria también será el espacio elegido para la presentación de libros de escritores entrerrianos publicados por editoriales de la región. Entre ellas, la Editorial Municipal de Paraná presentará dos novedades editoriales: una obra dedicada al Bicentenario de Paraná, escrita por una treintena de reconocidas figuras de la ciudad, y un libro con una obra inédita de Julio Meirama, escritor paranaense, juez de Entre Ríos, ganador del Premio Fray Mocho en 1972.
La entrada será libre y gratuita y la programación incluirá propuestas para todas las edades, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y el mundo del libro.