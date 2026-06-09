Detuvieron a un hombre acusado de agredir y retener a su pareja bajo amenazas

Una joven de 27 años denunció que fue agredida física y verbalmente por su pareja, quien además le habría impedido salir de la vivienda. El acusado fue detenido por disposición de la Fiscalía.
Detuvieron a un hombre por violencia de género y amenazas luego de un episodio ocurrido en una vivienda de calle Ugarteche al 400. El acusado, de 30 años, fue señalado por su pareja, una joven de 27 años, como responsable de agresiones físicas y verbales durante una discusión.
El procedimiento se concretó alrededor de las 19, cuando una familiar de la víctima alertó a la Policía sobre una posible situación de violencia en el domicilio. Tras recibir el aviso, los efectivos se dirigieron de inmediato al lugar.
Al arribar, encontraron a la mujer en estado de shock, llorando y tomándose el cuello. Según manifestó a los uniformados, su pareja la habría agredido y además le impidió abandonar la vivienda mediante amenazas.
Intervención policial y actuación judicial
Ante la situación, los efectivos redujeron al hombre en el lugar y procedieron a su traslado a una dependencia policial. La Fiscalía en turno tomó intervención y dispuso su detención, además de su alojamiento en la alcaidía local.
Por su parte, la víctima recibió asistencia y formalizó la denuncia correspondiente. Asimismo, se activaron los protocolos previstos para este tipo de casos.
Tanto la mujer como el acusado fueron examinados por el médico policial. De acuerdo con el informe preliminar, no se constataron lesiones visibles en ninguno de los involucrados. La investigación continuará bajo la órbita judicial para determinar las circunstancias del hecho denunciado.