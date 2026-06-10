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Realizaron allanamientos en Feliciano por presunto fraude al Estado entrerriano

Tres procedimientos fueron realizados en el marco de una investigación por presuntas facturas apócrifas vinculadas a subsidios por emergencia hídrica. Secuestraron computadoras, celulares y documentación clave.

10 de Junio de 2026
Allanamientos en Feliciano
Allanamientos en Feliciano

Tres procedimientos fueron realizados en el marco de una investigación por presuntas facturas apócrifas vinculadas a subsidios por emergencia hídrica. Secuestraron computadoras, celulares y documentación clave.

En la mañana de este martes se realizaron varios allanamientos en Feliciano a pedido del Juzgado de Garantías de la localidad, ante un posible delito de fraude al fisco provincial.

 

Personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con la División Delitos Económicos de Paraná, llevaron adelante los procedimientos que incluyeron requisa domiciliaria, personal y vehicular.

 

En total se realizaron tres allanamientos, dos de ellos en un comercio y una vivienda del radio urbano y el restante en una casa situada sobre la línea de edificación oeste de la ruta provincial N° 28, a unos 5 kilómetros del ingreso a Feliciano.

 

Los efectivos secuestraron tres CPU, una notebook, teléfonos celulares y un revolver calibre .32 con dos cartuchos alojados en su tambor de carga. Asimismo, se constató documentación de origen fiscal (facturas, remitos), que son materia de interés para la causa.

 

Posible fraude al fisco

Estos procedimientos están relacionados con una investigación llevada a cabo por Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, ante un posible delito de fraude al fisco provincial, detectado por el organismo al realizar un contralor exhaustivo de documentación ligada a subsidios no reintegrables, que fueran otorgados por el estado provincial a productores rurales del norte entrerriano por la emergencia hídrica.

 

Según el sitio Chajarí al Día, se habría corroborado la existencia de facturas apócrifas, las que están vinculadas al mismo proveedor, detallándose montos que alcanzarían a la suma de aproximadamente 17 millones de pesos. Esa situación motivó, en su momento, la comunicación formal al Ministerio Publico Fiscal de la Provincia, para su análisis e intervención, actualmente en etapa de investigación.

Temas:

Feliciano allanamientos subsidos posible fraude
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