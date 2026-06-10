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Policiales Operativo en Concordia

Hallaron más de 150 dosis de cocaína durante un allanamiento por robo de perfumes

El procedimiento se realizó en una vivienda de Concordia, donde se investigaba la sustracción de perfumes. Dos mujeres fueron detenidas tras el hallazgo de cocaína fraccionada, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

10 de Junio de 2026
La droga secuestrada
La droga secuestrada

El procedimiento se realizó en una vivienda de Concordia, donde se investigaba la sustracción de perfumes. Dos mujeres fueron detenidas tras el hallazgo de cocaína fraccionada, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Más de 150 envoltorios de cocaína fueron secuestrados durante un allanamiento realizado por personal de Comisaría Octava en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Las Heras y Cortada Aguilera, de la ciudad de Concordia. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por la sustracción de perfumes.

 

Según se informó, el operativo tuvo lugar durante la tarde de este martes en el inmueble habitado por dos mujeres de 25 y 19 años.

 

En el lugar, los efectivos encontraron perfumería y otros elementos de interés para la causa que se investiga.

El hallazgo de droga sorprendió a los investigadores

Durante la requisa, los uniformados detectaron además una importante cantidad de estupefacientes fraccionados y preparados para su comercialización. Se contabilizaron más de 150 envoltorios de cocaína listos para la venta, situación que motivó la inmediata intervención de la Justicia.

Además los efectivos secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares que quedaron a disposición de la investigación.

Tras ser informado de los resultados del procedimiento, el fiscal de turno, Mario Figueroa, dispuso la detención de ambas mujeres por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

 

Temas:

cocaína Concordia detenidas allanamiento robo de perfumes
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