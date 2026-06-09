Volcó un camión en Ruta 12 y otros dos transportes quedaron involucrados en el accidente

Accidente de camiones en Ruta 12 provocó importantes complicaciones en el tránsito este martes por la tarde a la altura del kilómetro 342, en cercanías del Puesto de Control Vial de Nogoyá. El siniestro involucró a tres transportes de carga de gran porte y, aunque dejó severos daños materiales y el vuelco de una de las unidades, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 sobre la Ruta Nacional 12. De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas por el personal policial, el accidente se inició cuando un camión Mercedes Benz 1114 con acoplado Hermann, conducido por Fernando Rossetti, de 43 años y oriundo de Rosario del Tala, circulaba en sentido este-oeste con destino hacia Rosario.

Por causas que son materia de investigación, el conductor habría mordido la banquina y, al intentar reincorporarse a la calzada, perdió el control del vehículo. Como consecuencia de esa maniobra, tanto el camión como el acoplado terminaron volcados sobre la ruta, ocupando parte de la cinta asfáltica.

Maniobras de emergencia para evitar una tragedia

Detrás del Mercedes Benz circulaban otros dos camiones que transportaban carga y que debieron reaccionar de inmediato al advertir el vuelco ocurrido delante de ellos. El segundo vehículo involucrado fue un Iveco 450 con acoplado Hermann, conducido por Neri Beltrame, de 43 años y domiciliado en Villaguay.

Según se informó, el chofer accionó bruscamente los frenos para evitar una colisión directa con el camión volcado.

La maniobra permitió evitar un impacto de mayores consecuencias, aunque el transporte perdió estabilidad y terminó chocando contra el guardarraíl ubicado en uno de los márgenes de la ruta, ocasionando daños en la estructura del vehículo.

Un camionero brasileño logró detenerse a tiempo

El tercer transporte involucrado fue un Scania 420 con acoplado Faccini, conducido por el ciudadano brasileño Paulo Roberto Silva Do Nascimento, de 41 años.

El conductor logró realizar una frenada de emergencia a escasa distancia del lugar del siniestro y consiguió detener completamente la unidad sin impactar contra los otros vehículos ni contra las defensas metálicas de la ruta.

Como consecuencia del vuelco y de la posición en la que quedaron los camiones, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción.

En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental Nogoyá, personal del Puesto de Control Vial, una dotación de Bomberos Voluntarios de Nogoyá y operarios de la empresa constructora Pitón.

Las tareas se concentraron en despejar la calzada, retirar los vehículos siniestrados y garantizar condiciones seguras para restablecer la circulación normal sobre la Ruta Nacional 12.