Venta de armas en redes: “Los delincuentes no escatiman dónde ofrecerlas”

Dos hombres de entre 25 y 35 años fueron detenidos en San Benito luego de una investigación llevada adelante por la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, que detectó la oferta de armas de fuego a través de un grupo cerrado de WhatsApp. El procedimiento se realizó durante la noche del lunes y culminó con el secuestro de una pistola calibre .22 cargada y un revólver.

En declaraciones a Elonce, el jefe de la División Robos y Hurtos, Lisandro Reyes, explicó que la pesquisa comenzó a partir de tareas de monitoreo en redes sociales y se logró contactaron en WhatsApp “un grupo cerrado donde se ofrecían armas de fuego”.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscalía de turno y se organizó un operativo encubierto pactándose un encuentro con los vendedores en el ingreso a San Benito, en inmediaciones del barrio Las Tunas.

Detuvieron a dos hombres que ofrecían armas por WhatsApp

Según detalló Reyes, los sospechosos llegaron al lugar en motocicleta y luego guiaron a los policías hasta otro sector de la ciudad.

El procedimiento continuó en calle Urquiza, de barrio San Martín. Allí, uno de los hombres “desciende de la motocicleta, ingresa a un pasillo y al salir le exhibe las armas de fuego. Enseguida se procede a demorarlo, luego a la detención y al secuestro de las dos armas”, señaló el funcionario policial.

Una pistola lista para disparar

Entre los elementos secuestrados se encontraba una pistola calibre .22 “que tenía un cartucho en recámara y otro en el almacén cargador. Era un arma que estaba pronta para el disparo”, advirtió Reyes.

La segunda arma era un revólver que no tenía municiones. Ambas fueron secuestradas y serán sometidas a pericias para determinar si poseen pedido de secuestro o si estuvieron involucradas en otros hechos delictivos.

Venta ilegal a través de redes sociales

Reyes reconoció que este tipo de maniobras se detectan con frecuencia en plataformas digitales. “Hemos constatado otros tipos de ventas de esta índole y también se han hecho procedimientos. Los delincuentes no escatiman en dónde vender las armas, están jugados y las ofrecen en WhatsApp, Instagram, Telegram y varias páginas”.

Consultado sobre a qué precio se ofrecían las armas, indicó que “no había un costo pactado, sino que se trataba de un intercambio por una motocicleta. Era el ardid que se dispuso por la División”.

Los detenidos “son conocidos en la zona, pero no tienen antecedentes por esta clase de hecho”. Quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales a disposición de la fiscalía interviniente y enfrentan una causa por presunta tenencia ilegal de armas de fuego. Elonce.com