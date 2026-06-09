Detuvieron a dos hombres que vendían armas de fuego por grupos de WhatsApp  

Dos hombres fueron detenidos este lunes por la noche en San Benito tras intentar vender armas de fuego a través de WhatsApp. La policía secuestró una pistola y un revólver.
Dos hombres fueron detenidos en San Benito cuando intentaban concretar la venta de dos armas de fuego que habían ofrecido a través de un grupo de compraventa de WhatsApp. El procedimiento fue realizado por personal de la División Robos y Hurtos, que simuló una compra para identificar a los vendedores y secuestrar el armamento.
El operativo se desarrolló durante la noche del lunes, alrededor de las 20, luego de que efectivos policiales detectaran la publicación de un arma de fuego en un grupo de compraventa de la aplicación de mensajería.
A partir de una publicación, los funcionarios iniciaron una conversación con el usuario que ofrecía el arma con el objetivo de simular una operación de compra. Durante el intercambio surgió la existencia de una segunda arma, por lo que se avanzó con la maniobra bajo conocimiento de la Unidad Fiscal de turno.
Los investigadores acordaron un punto de encuentro con el supuesto vendedor en el ingreso a la localidad de San Benito, sobre Ruta Nacional 12.
Al llegar al lugar, el personal policial tomó contacto con dos hombres mayores de edad que se movilizaban en motocicleta. Los sospechosos guiaron a los efectivos hasta otro sector ubicado sobre calle Urquiza, donde se concretaría la entrega de las armas.
En el lugar, uno de los hombres ingresó a un pasillo y regresó pocos segundos después exhibiendo las armas de fuego. En ese momento, los funcionarios intervinieron.
Secuestraron una pistola y un revólver
Tras el procedimiento, la Fiscalía dispuso el secuestro de una pistola calibre 22 que contenía dos cartuchos, uno alojado en el cargador y otro en la recámara, además de un revólver calibre 38. Y se dio intervención a la Policía Científica para la realización de las pericias.
Los dos detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, acusados del supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.
El procedimiento se desarrolló a escasos metros del lugar donde el pasado jueves ocurrió el homicidio de Víctor Ledesma, de 38 años, quien falleció tras recibir un disparo en el pecho en el barrio San Martín de San Benito.